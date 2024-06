Netflix: a chocante e viciante minissérie que não te dará descanso

Na plataforma da Netflix, chegou uma lista de séries e filmes espanhóis muito bem-sucedidos como ‘A Casa de Papel’, ‘Elite’, entre outros. Mas há uma minissérie que está causando furor entre os espectadores e que merece estar na sua lista de fim de semana. Trata-se de ‘A desordem que ficou’, uma produção que combina drama, suspense e thriller psicológico.

ANÚNCIO

A minissérie espanhola é criada por Carlos Montero, conhecido por seu trabalho bem-sucedido em ‘Elite’. “A desordem que ficou’ segue a história de Raquel, interpretada por Inma Cuesta, uma professora que chega a uma nova escola em uma pequena cidade da Galícia.

A trama se desenvolve através de duas linhas temporais: o presente, com Raquel tentando se adaptar ao seu novo ambiente, e o passado, revelando a vida de Viruca (Bárbara Lennie), a professora que Raquel substitui.

O mistério e o suspense a tornam bastante atraente

De acordo com a crítica do portal Espinof, ‘A desordem que ficou’ vai gradualmente desvendando o mistério e fazendo com que a conexão do espectador com aquela professora morta em um aparente suicídio cresça.

E é que Montero apresenta a história de tal forma que a vida de Raquel e Viruca parecem condenadas a seguir um caminho muito semelhante e provavelmente a chegarem ao mesmo ponto. A relação de ambas com seus parceiros não está passando por seu melhor momento e as duas estão sendo chantageadas de forma peculiar.

A desordem que ficou’, mergulha em um mistério sombrio quando Raquel descobre que a morte de Viruca, inicialmente considerada um suicídio, pode estar relacionada a segredos perturbadores e sombrios da cidade.

A fotografia impecável

A direção de fotografia desempenha um papel crucial na minissérie, utilizando uma paleta de cores frias e uma iluminação suave que reforçam o tom sombrio e a tensão constante da história.

ANÚNCIO

Cada cena é cuidadosamente projetada para imergir o espectador no mundo de Raquel e Viruca.

Então prepare-se para o próximo fim de semana se sentar no sofá e desfrutar desta minissérie que vai te envolver em uma atmosfera de mistério e suspense.