Luana Piovani volta a falar sobre a saudade que sente do filho

Luana Piovani desabafa após sentir saudades do filho.

Em meio à confusão envolvendo a PEC da privatização de praias e uma troca de farpas pública com o jogador Neymar, a atriz Luana Piovani decidiu usar suas redes sociais para desabafar sobre a saudade que sente de seu filho mais velho, Dom (12 anos) que mora com o pai no Brasil. Conforme publicado pela Quem, durante o desabafo a atriz chegou até mesmo a citar a treta envolvendo Neymar.

ANÚNCIO

Segundo a publicação, durante a confusão pública entre a atriz e o jogador de futebol, os filhos de Luana com o surfista Pedro Scooby acabaram sendo citados pela atriz. Em determinado momento ela comentou desejar que os filhos “esquecessem o legado” de Neymar por considerá-lo um “péssimo cidadão”

A declaração passou despercebida pelo jogador, que é amigo do pai dos filhos de Luana. Ele comentou que sempre tratou bem as crianças e que “entende o motivo dos filhos preferirem ficar com o pai”.

Desabafo

Em suas redes sociais, a atriz compartilhou um desabafo sobre tudo o que está acontecendo em sua vida, além de revelar como vem lidando com a saudades do filho Dom, que mora no Brasil enquanto ela e os gêmeos moram em Portugal.

“Uma vez, eu estava aos prantos por causa de um boy-lixo no aeroporto, e um rapaz se aproximou, deu-me um lenço de papel e disse: ‘Não chora, Luana. Menina bonita, não chora!’. Mal sabia ele... Que alívio poder chorar em paz num aeroporto. Foi o que fiz essa manhã. Chorei, chorei e chorei mais um pouco”.

“Tem sido muito difícil estar longe do meu filho. Eu trabalho, durmo, vivo, movimento, mas aqui dentro não tem pedra sobre pedra. Mas é impressionante como a gente se adapta, coloca a dor numa prateleira, mas alta e vai aprendendo a conviver com ela. Mas é só ter cinco minutos de paz que a criança lá de dentro grita: ‘Quem matou meus cachorrinhos?’”.

Em seguida, ela desabafa sobre a briga judicial que tem com o pai dos filhos: “Para mim, é até difícil escrever a respeito. Não sei que adjetivos usar porque é uma mistura de tristeza, indignação, raiva, culpa e impotência”.