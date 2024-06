Kate Middleton não estará no ‘Trooping the Colour’ e esta seria a sua substituta

A presença de Kate Middleton no tradicional Trooping the Colour, o desfile que oficialmente celebra o aniversário do rei Charles III, era uma das mais aguardadas devido à sua ausência ao longo de 2024 devido ao câncer diagnosticado após uma cirurgia abdominal.

A princesa de Gales tem mantido os seguidores da Casa Real britânica em suspense, por ser a futura rainha de Inglaterra e uma das mais queridas da família real. Do Palácio, confirmaram que a esposa do príncipe William não irá participar do evento familiar.

Vamos lembrar que algumas semanas atrás, foi assegurado que Middleton só voltaria à vida pública quando seus médicos autorizassem, enquanto isso ela preferiu se manter refugiada em sua família e no tratamento de quimioterapia preventiva.

Este seria a substituta de Kate Middleton no ‘Trooping the Colour’

Embora o rei Charles III também esteja no meio do tratamento contra o câncer, ele não deixará de celebrar o Trooping the Colour no próximo dia 15 de junho, ao contrário de sua nora.

Para o desfile militar, o monarca irá passear em uma carruagem acompanhado da rainha consorte Camila Parker, deixando de lado os cavalos como é costume.

Embora a mensagem da família real sobre a ausência de Kate seja baseada no ensaio marcado para 8 de junho, sua presença ainda é incerta, embora a princesa, que detém o título de Coronel da Guarda Irlandesa, já tenha um substituto.

Trata-se do Tenente-General James Bucknall que exercerá as funções de supervisão em seu nome. O Trooping the Colour é um dos eventos mais importantes do calendário real britânico, pois não só celebra o aniversário do recém-corado rei, mas também oferece uma mostra da história e tradição militar do Reino Unido.

É por isso que, diante da importância desse evento, mais de uma pessoa esperava vê-la finalmente aparecer, assim como Charles III, e assim acabar com as diferentes especulações que surgiram em relação à sua saúde, devido ao suposto declínio que ela enfrentou devido ao tratamento contra o câncer.

No entanto, um amigo próximo da monarca garantiu que nos últimos dias tem tido uma resposta positiva às quimioterapias.