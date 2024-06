‘Kaiju Nº 8′ é o novo anime que promete fazer sucesso no segmento

Cada vez mais o anime está ocupando um lugar mais importante na era contemporânea, já que o público se aventura a descobrir mais histórias e experiências neste gênero. Seja pelas tendências mundiais ou porque aos poucos esse tipo de conteúdo começa a ressoar nas redes sociais de diferentes formas e tamanhos.

ANÚNCIO

‘Demon Slayer’, ‘Jujutsu Kaisen’, ‘Solo Leveling’, ‘Konosuba’, ‘My Hero Academia’ e ‘Attack on Titan’ são apenas alguns dos animes que conseguiram se tornar populares o suficiente para que o público possa reconhecer alguns de seus personagens. É aqui que entra ‘Kaiju No. 8′, um anime que começou a ser transmitido na Crunchyroll desde abril passado.

Através deste serviço de streaming, tivemos a oportunidade de conversar com os atores de dublagem protagonistas de ‘Kaiju No. 8′, Omar Sánchez, Karla Tovar e Armando Corona, que dão voz a Kafka Hibino, Kikoru Shinomiya e Reno Ichikawa respectivamente. Em nossa entrevista, eles compartilharam vários aspectos interessantes sobre a série e a dublagem latino.

Como descrevem seus personagens?

Omar Sánchez: Eu sou Omar Sánchez e sou a voz de Kafka Hibino. Kafka é uma pessoa que tem muitos matizes, é engraçado e sério também quando precisa ser, é muito protetor com seus amigos e com as pessoas que ama.

Karla Tovar: Eu sou Karla Tovar, a voz de Kikoru Shinomiya, uma garota de 16 anos que é a mais forte de seu esquadrão, a mais perfeita, a prodígio, mas que tem um passado muito oculto e por trás desse talento ela quer esconder.

Armando Corona: Eu sou Armando Corona, sou a voz de Reno Ichikawa. Este personagem parece ser o típico durão, muito sério, mas é uma fachada, porque na verdade é alguém que se preocupa muito com seus amigos; com Kafka, com seu esquadrão e é alguém realmente muito nobre, mas que não tenta demonstrar isso e que sempre, justamente com todas essas pessoas tão intensas, tão loucas, ele é como a voz da razão.

ANÚNCIO

Como se assemelham aos seus personagens?

Omar Sánchez: Bem, eu me identifico em 90% do que Kafka faz. Ele é uma pessoa que gosta muito de ter um objetivo fixo e persegui-lo até as últimas consequências. Então, é algo que também me caracteriza. Neste caso, por exemplo, Kafka com pertencer ao corpo de defesa e eu com a dublagem, em seguir nesta carreira e sinto que nisso nos parecemos muito.

Karla Tovar: Eu sinto que me pareço a Kikoru no sentido de termos ‘problemas com o pai’ [risos], não, não é verdade. Na verdade, é muito curioso, mas muitas pessoas acham que sou assim na vida real, acham que sou arrogante. E muita gente já me disse “Ai, quando te conheci, pensei que você era assim.” Então acho que sou o oposto. Mas sim, gosto muito de me exigir, sou muito exigente e, acima de tudo, há uma parte onde ela admira muito sua capitã porque ela tem um físico impressionante e gostaria de alcançá-lo. E justamente estou na minha fase fitness, então acho que é assim que me sinto toda vez que vejo pessoas musculosas na academia.

Armando Corona: Eu sinto que me pareço a ele [fisicamente]. Bem, em primeiro lugar, meus amigos ficam me falando sobre o cabelo, eles dizem “Ei, você se penteia da mesma forma”. Eu já tive o cabelo loiro por um tempo e realmente me parecia estranho, eram mechas daquela cor. Sinto que me pareço com ele no sentido de que, meu personagem repreende muito os outros, ou seja, como se estivesse cuidando deles, como se fosse o pai. Então eu sou igual com meus amigos. Na verdade, exatamente quando estou gravando algo, eu penso “Vamos ver, como repreendo meus amigos?” Então é tipo “Não se meta aí, não pegue isso, me entenda”. Acho que nesse sentido, o Reno e eu somos muito parecidos.

Kaiju Nº 8. Crunchyroll

Com tanta demanda de animes no mundo, o que Kaiju No. 8 oferece ao público?

Armando Corona: Bem, da minha parte posso dizer que sinto que pega o gênero de kaiju que todos conhecemos, como ‘Godzilla’, ‘Círculo de Fogo’, tudo isso que eu gosto muito, e o transforma em algo muito legal. Ou seja, continua sendo o mesmo gênero ao qual você está acostumado, mas, por exemplo, o protagonista agora é o kaiju, não é um monstro gigante, é um humanoide. Então é muito legal porque também tem toda essa parte de comédia, mas a trabalha muito bem. Acho que apresenta algo que você já conhece, algo com o qual está mais ou menos acostumado, mas de uma forma diferente.

Karla Tovar: Acho que o que torna ‘Kaiju No. 8′ interessante é que representa muito bem como tem sido a vida após 2020, porque de repente, imagine que você está tranquilo e de repente algo gigante chega, algo que você não pode controlar na vida, algo que faz o mundo parar. E no entanto, nos últimos capítulos já vemos cenas do tipo “Alerta Kaiju. Ok, sabemos o que fazer, sabemos como nos proteger”. Ou seja, acho que isso reflete bem a realidade atual, onde você pensa “Bem, aqui está um monstro gigante, a única coisa que posso fazer é me proteger”. E neste caso também foram destacados muitos aspectos da saúde mental, depressão, e tudo mais. E isso também representa muito os kaijus, porque são demônios que temos em nossa mente, grandes desafios que enfrentamos diariamente.

Omar Sánchez: Para mim, ‘Kaiju No. 8′ é uma experiência global, é uma experiência completa, é a experiência premium da Crunchyroll porque tem tudo, comédia, partes de ação impressionantes, a animação é incrível; tudo o que está chegando todo sábado lá na Crunchyroll às 8:30 da manhã.

Kaiju Nº 8 Crunchyroll

Como a dublagem ajuda a indústria do anime?

Armando Corona: Em geral, a dublagem historicamente permitiu que mais pessoas tivessem acesso a mais conteúdo, pois antes, se você não entendesse inglês, não tinha jeito, você não assistia desenhos animados. Então, a dublagem sempre foi essa janela para que mais pessoas pudessem conhecê-lo. E claro, existem legendas, mas não há nada como ouvir alguém falar em seu idioma e ler o que ele diz, ouvir no seu idioma e dizer "Ah, ele está falando o que eu estou dizendo". Eu assisto anime nas duas versões, assisto duas vezes. Mas gosto muito disso porque pode alcançar mais pessoas, pessoas que, por exemplo, têm alguma deficiência visual, ou simplesmente pessoas que querem assistir. Gosto muito da dublagem porque também adaptamos muitas coisas, pois existem piadas locais de certos países que não são compreendidas e aqui adicionamos algo. "Eu tinha colocado Kafka aqui". Sinto que isso permite alcançar mais pessoas.

Karla Tovar: Acredito que também permite aceitar e respeitar os gostos das outras pessoas, porque há 10 anos atrás, ver anime ainda era considerado algo como "Ai, você é o estranho que assiste anime e cheira a cebola" ou coisas do tipo. Ou literalmente você tinha que comprar seu DVD por $10 na Frikiplaza, porque em nenhum outro lugar você poderia assistir. E agora, com todas essas plataformas, com tudo isso, é a coisa mais normal do mundo e é muito bonito porque ajuda a curar as feridas de todos aqueles que nos disseram coisas estranhas. Agora é como se todos gostassem de tudo. O que me disseram, não importa mais. É assim, nunca mais você vai sofrer com isso, eu te abraço; é bonito.

Omar Sánchez: Bem, para mim, a dublagem, além de ser uma experiência enriquecedora para o anime, acredito que permite ver detalhes que não são percebidos ao assistir com legendas. Por exemplo, um dos meus animes favoritos é ‘Attack on Titan’, eu o assisti com legendas quando estava sendo lançado e recentemente comecei a assistir com dublagem com minha namorada, e realmente percebi muitas coisas, como quando os personagens estão falando e têm muitas falas, assim, permite concentrar-se mais no que está sendo visto na tela e, ao mesmo tempo, apreciar a atuação das pessoas que tornam a dublagem possível.

Kaiju Nº 8 Crunchyroll

Vocês podem nos recomendar um anime em particular?

Armando Corona: Não faça isso comigo. Por que só um?

Omar Sánchez: Se quiseres, eu começo, como já disse, é ‘Attack on Titan’. É um dos meus animes favoritos e sinto que também se assemelha muito a ‘Kaiju No. 8′ e é uma jóia, não percam.

Karla Tovar: Eu acho que recomendaria, por tudo isso de normalizar também a saúde mental e tudo mais, também no Crunchyroll, ‘Uramichi Oniisan’.

Armando Corona: Eu posso recomendar um anime que eu adoro e que sinto que é muito diferente de tudo o usual e é um dos meus favoritos, que deveria ter mais público, chama-se ‘Doctor Stone’. Ciência, coisas incríveis. Então eu recomendo ‘Doctor Stone’.

Kaiju Nº 8 Crunchyroll

O que veremos em ‘Kaiju no. 8′?

De acordo com o Crunchyroll, Kaiju no. 8 se passa em um mundo cheio de criaturas conhecidas como Kaiju; Kafka Hibino sempre quis fazer parte do Corpo de Defesa. Junto com Mina Ashiro, sua amiga de infância, eles prometem que ambos conseguirão ingressar, mas a vida os levará por caminhos muito diferentes. Kafka agora trabalha limpando cadáveres de Kaiju após as batalhas, e no trabalho ele conhece Ren Ichikawa. Ren está determinado a se juntar às Forças de Defesa, e sua paixão e determinação farão com que Kafka desperte novamente seu desejo de se juntar a Mina nas Forças de Defesa e proteger a humanidade.