JLo reaparece com sua filha Emme, mas esses detalhes desviaram a atenção dos fãs

Jennifer Lopez não está passando por um momento fácil em sua vida pessoal e profissional, pois há semanas circula o rumor de que está prestes a se divorciar de Ben Affleck e agora cancelou sua turnê.

A famosa não revelou a razão pela qual teve que cancelar a turnê This is me… Live, apenas revelou que vai tirar um tempo livre para estar com seus filhos, família e amigos próximos.

JLo disse em um comunicado em seu site OnTheJlo.com: "Estou completamente desconsolada e devastada por desapontá-los. Por favor, saibam que não faria isso se não sentisse que era absolutamente necessário".

Embora se pensasse que já estavam separados de Ben Affleck, este fim de semana o casal foi visto várias vezes.

Após anunciar o cancelamento de sua turnê, Jennifer Lopez foi vista várias vezes neste fim de semana com sua filha Emme, Ben Affleck e os filhos dele, Seraphina e Samuel, mas um detalhe chamou a atenção.

Embora tenha dito que passaria mais tempo com sua família e por isso cancelaria sua turnê, algo que está realmente fazendo, pois foi vista com seus entes queridos, chamou a atenção a ausência de um dos mais importantes, que é seu filho Max.

A atriz e cantora não foi vista com seu filho Max de 16 anos e muitos começaram a criticá-la.

"Mas onde está o filho de Pero, ele sempre está com a filha e até com os filhos de Ben, mas se esquece do dele", "ok disse que ia ficar com a família, mas parece que o filho não é importante", "ela nunca está com o filho, não entendo onde o deixa", "o filho dela parece não importar, porque sempre está com a Emme e com Ben", "para ela o filho não existe", e "que horror de mãe, sempre deixa o filho de fora", foram algumas das reações nas redes sociais.

Ainda não se sabe ao certo como está atualmente o relacionamento de JLo com Ben Affleck, mas eles foram vistos juntos neste fim de semana em diferentes ocasiões e parece que estão trabalhando para recuperar o relacionamento.