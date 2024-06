Hormônio do amor: 3 filmes ‘proibidos’ para solteiros no Dia dos Namorados

O mês de Santo Antônio chegou com um clima propício aos pombinhos apaixonados. Além da comemoração do Dia dos Namorados, as baixas temperaturas acompanham o período, permitindo aquele cinema caseiro debaixo do cobertor ao lado da pessoa amada.

ANÚNCIO

Para os solteiros, as produções podem ser consideradas “proibidas” devido ao gatilho de não ter alguém com quem compartilhar a experiência… brincadeiras à parte, as recomendações são para todos! Incluindo pessoas sem acompanhantes. Afinal, as produções a serem apresentadas podem fazer até mesmo com que desacreditados deem um voto de confiança ao amor!

Com base em um vídeo no TikTok realizado pelo jornalista e compositor Pedro Paz, apresentamos três filmes para ver ao lado da pessoa amada ou voltar a acreditar no amor. Dê espaço para a ocitocina fazer seu papel na produção do hormônio do amor!

1 – Antes do amanhecer

Antes do amanhecer - 1995 (Reprodução/Columbia Pictures)

Ao conhecer uma estudante francesa durante viagem de trem na Europa, um rapaz norte-americano se apaixona pela jovem e tem o sentimento correspondido. Essa é uma das clássicas narrativas na qual um apaixonado adoraria experimentar no cenário real.

Leia mais:

O personagem de Ethan Hawke tem a oportunidade de conversar com a moça e, ao parar em Viena, ambos possuem uma troca de diálogos que, com toda certeza, fará você refletir sobre o amor.

O filme, sendo o primeiro dentro de uma trilogia, foi lançado em 1995 e dirigido por Richard Linklater. Atualmente você encontra disponível no MAX, Play Store e Amazon Prime Video. Corre lá!

ANÚNCIO

Veja ao trailer:

2 – Questão de tempo

Questão de tempo - 2013 (Reprodução/Working Title Films)

Outra sugestão do jornalista Pedro Paz em seu vídeo, é um clássico da comédia romântica de 2013, dirigido por Richard Curtis. Claramente esse subgênero não poderia faltar na nossa lista!

O personagem de Domhnall Gleeson, Tim, descobre que possui a habilidade de viajar no tempo ao completar 21 anos, assim como os homens de sua família. A partir daí, Tim decide voltar alguns dias para encontrar uma namorada.

Ao conhecer Mary, o personagem se apaixona perdidamente e retorna ao passado por algumas vezes para conquistá-la. É possível imaginar que nem tudo serão flores, mas te damos o desafio de pagar para ver!

Você pode encontrar o filme ‘Questão de Tempo’ na Amazon Prime, Play Store, Netflix e na Apple iTunes.

Veja ao trailer:

3 – Amor à flor da pele

Amor à Flor da Pele - 2000 (Reprodução/Paradis Films)

Para fechar a nossa lista, trazemos essa obra de 2000, dirigida por Wong Kar-Wai. Se você já foi traído alguma vez, essa indicação é especialmente para você!

A história se passa no ano de 1962, quando o jornalista Chow Mo-wan se muda para Hong Kong com sua mulher que só anda ocupada. Ao fazer amizade com a vizinha Su Li-zhen, ambos descobrem que estão sendo traídos por seus parceiros.

É possível imaginar que, mesmo em meio a este cenário, o amor sincero e genuíno irá brotar de alguma forma. Caso queira saber o desfecho, poderá encontrar o filme pela plataforma de streaming Amazon Prime Video.

Veja ao trailer: