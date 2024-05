‘Avassaladoras 2.0’: a spin-off da produção de sucesso de 2002 vai estar na sua lista de Dia dos Namorados?

Baseada em ‘Avassaladoras’, filme com a segunda maior bilheteria de 2002, ‘Avassaladoras 2.0′ chega aos cinemas brasileiros em 13 de junho, se caracterizando como a comédia romântica de bastão passado para a próxima geração.

A produção da conta com a direção de Mara Mourão e roteiro de Tony Goes, trazendo as atrizes e influenciadoras digitais Fefe Schneider e Bibi Tatto como protagonistas do longa. A dupla trabalha ao lado das veteranas Juliana Baroni e Danielle Winits, dentre outros atores, com uma mistura de dilemas familiares, amorosos e profissionais.

Confira a sinopse do filme

“Em Avassaladoras 2.0, Bebel (Fefe Schneider) é uma adolescente apaixonada pelo influenciador ativista ambiental J-Crush (Murilo Bispo). De sua casa em Hollywood, ela troca mensagens com J se passando por uma atriz em ascensão. Porém, sua mãe Laura (Juliana Baroni) decide que elas irão passar férias no Brasil, onde tem sua farsa desmascarada e vê os planos com o amor de sua vida escaparem. Agora, Bebel vai tentar reconquistá-lo com a ajuda de Lu (Bibi Tatto), sua melhor amiga super sincera, e sua mãe Bebel. Nessa tentativa de recuperar o amor e falar a verdade, segredos vão ser revelados e mãe e filha descobrem que têm muito mais em comum do que podem imaginar.”

Com elementos de quebra da quarta parede, a trama se estende em dilemas amorosos, de amizade, segredos do passado, referências à era digital e reviravoltas, mas tudo de um modo leve e simples. Previsto para estrear um dia após a comemoração do Dia de São Valentim, o longa pode entrar na lista de diversos pombinhos apaixonados para aproveitar o mês dos namorados.

Assista ao trailer:

Elenco da trama

Fefe Schneider: Bebel

Murilo Bispo: J Crush

Bibi Tatto: Lu

Juliana Baroni: Laura

Raphael Vianna: Miguel

Danielle Winits: Betty

Jeanny Soares: Alessandra

Wellington Nogueira: Marcel

Guta Ruiz: Teresa

Flávia Zaguini: Denise

André Hendges: Tiago

Herbert Richers Jr.: Diretor

Layla Brizola: Kristiana

Silvia Pareja: Produtora da livraria

Pedro Yudi: Kiko