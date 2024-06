Esses são os filhos de Brad Pitt que decidiram remover o sobrenome por parte de pai

A relação entre Brad Pitt e Angelina Jolie tem sido complicada desde que decidiram se separar em 2016, apenas dois anos após seu casamento na França. As disputas por sua famosa vinícola são apenas parte dos problemas que surgiram entre eles. Um dos temas mais delicados tem sido a guarda e a relação com seus seis filhos: Maddox, de 22 anos, Pax, de 20, Zahara, de 19, Shiloh, de 18, e os gêmeos Knox e Vivienne, de 15 anos.

Recentemente, Shiloh Jolie-Pitt seguiu o exemplo de alguns de seus irmãos ao solicitar legalmente remover "Pitt" de seu sobrenome. Shiloh, que é filha biológica de Brad, apresentou a solicitação no dia em que completou 18 anos, mudando seu nome para "Shiloh Jolie". Essa decisão destaca as tensões contínuas dentro da família, já que não é a única a ter feito essa mudança.

Brad Pitt e sua relação complicada com seus filhos

Zahara, a filha mais velha do casal, também decidiu se livrar do sobrenome de seu pai. Em um vídeo viral do ano passado, Zahara se apresentou como Zahara Marley Jolie ao se juntar à irmandade Alpha Kappa Alpha no Spelman College. Da mesma forma, Vivienne apareceu recentemente em um programa de ‘The Outsiders’ simplesmente como Vivienne Jolie, também eliminando o sobrenome de seu pai.

Pax, outro dos filhos de Brad e Angelina, expressou abertamente seus sentimentos negativos em relação ao pai nas redes sociais. Em uma postagem no Instagram no Dia dos Pais, Pax acusou Brad de ser uma pessoa "terrível e desprezível" e de causar medo em seus filhos mais novos.

“Você transformou a vida daqueles que estão mais próximos de mim em um inferno constante”, escreveu Pax, concluindo com uma mensagem contundente. A dinâmica familiar complicada continua sendo um tema delicado, com cada membro da família lidando com as consequências do divórcio e as tensões constantes.