ABBA se reuniu para ser condecorados pelo rei da Suécia

Os membros do ABBA Björn Ulvaeus, terceiro a partir da esquerda, Anni-Frid Lyngstad, Agnetha Fältskog e Benny Andersson recebem a Ordem Real do Vasa do Rei Carl Gustaf e da Rainha Silvia da Suécia

No último fim de semana, Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson e Frida Lyngstad se reuniram publicamente novamente, poucos dias antes do aniversário de 50 anos de sua icônica música “Waterloo”, que marcou sua vitória memorável no Festival Eurovisão da Canção.

Os 4 membros da célebre banda ABBA foram condecorados pelos reis da Suécia, Carlos Gustavo e Silvia, sendo nomeados Comandantes de Primeira Classe da ordem, por internacionalizarem e levarem a música pop sueca ao topo em todo o mundo.

Grandes representantes culturais da Suécia

Não é a primeira vez que o casal Real tem um encontro com músicos experientes, lembrando que em seu casamento em 19 de junho de 1976, momento de destaque da banda, o quarteto pop foi o ‘prato principal’ da festa pré-casamento que foi realizada no Teatro Ópera, onde mais de 200 convidados exclusivos estiveram presentes.

A recente premiação foi baseada em uma cruz esmaltada e laqueada de branco com um laço verde, além disso, foi entregue uma estrela prateada com o escudo da antiga Casa Real de Vasa, que dá nome à ordem. “A missão que recebem é o agradecimento da Suécia por seus esforços excepcionais”, expressou o rei aos quatro membros na presença da imprensa interna da monarquia.

Após sua última apresentação em 1982, os membros do ABBA se reuniram pela primeira vez no Queen Elizabeth Olympic Park, em Londres, Inglaterra, em um show especial para apresentar o espetáculo ‘ABBA Voyage’, que é baseado em tecnologia de hologramas. Além disso, em 2016, Agnetta, Björn, Benny e Frida improvisaram uma performance de “Me and I” em um evento privado na Suécia.