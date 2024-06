A Netflix confirmou o filme de Peaky Blinders

Foi uma longa espera com fragmentos de informações que nunca foram completamente confirmadas, mas os fiéis seguidores da família Shelby agora podem se regozijar, pois o filme ‘Peaky Blinders’ está oficialmente avançando, com a Netflix dando sinal verde.

O longa-metragem contará com o vencedor do Oscar Cillian Murphy, que retornará ao seu icônico papel como o líder do clã de Birmingham, Tommy Shelby. O filme, ainda sem título, será dirigido por Tom Harper, conhecido por seu trabalho em ‘Heart of Stone’, ‘The Aeronauts’ e ‘War & Peace’. Harper não é estranho a ‘Peaky Blinders’, tendo dirigido a segunda metade da primeira temporada da série.

O filme ‘Peaky Blinders’ finalmente começou a ser produzido

A produção começará no final deste ano, com base em um roteiro do criador da série, Steven Knight. Os produtores do projeto incluem Caryn Mandabach, Steven Knight, Cillian Murphy e Guy Heeley, com Harper, David Kosse, Jamie Glazebrook, Andrew Warren e David Mason como produtores executivos. O filme será feito em parceria com a BBC Film.

Os detalhes da trama e do elenco adicional estão sendo mantidos em segredo, embora Knight tenha mencionado anteriormente ao Deadline que a história do filme se passará durante a Segunda Guerra Mundial. Harper expressou sua empolgação por se reunir com a equipe, afirmando: ‘”Peaky Blinders sempre foi uma história sobre família, então é incrivelmente emocionante me reunir com Steven e Cillian para levar o filme para audiências ao redor do mundo na Netflix”.

Por sua vez, Murphy expressou seu entusiasmo por retornar ao papel, dizendo ao Deadline: “Parece que Tommy Shelby não tinha terminado comigo. É muito gratificante colaborar novamente com Steven Knight e Tom Harper na versão cinematográfica de Peaky Blinders. Isso é para os fãs”.

‘Peaky Blinders’ terá seu filme após o sucesso da série

‘Peaky Blinders’ tornou-se um fenômeno global desde que começou a ser transmitido em 2013 na BBC Two no Reino Unido, com a Netflix se juntando em 2014. A série deu o salto da BBC Two para a BBC One em 2019 depois que sua quarta temporada ganhou o BAFTA de Melhor Drama.

O filme promete ser um capítulo explosivo na história de ‘Peaky Blinders’, com os personagens se preparando para a guerra e sem restrições. Os fãs podem esperar uma experiência cheia de ação e drama, fiel ao legado da série.