Veja como a Barbie ficaria se pudesse envelhecer

Apesar de ter sido desenvolvida há 65 anos, Barbie, a boneca mais popular do mundo, é sempre retratada como uma mulher jovem com uma pele e corpo perfeitos; no entanto, a artista digital Monika Kozub decidiu imaginar, com a ajuda da inteligência artificial, como a famosa boneca ficaria se seus criadores permitissem que ela envelhecesse como uma mulher comum.

Com resultados surpreendentes, nas fotos publicadas por esta artista na rede social Instagram, podemos ver a passagem dos anos em diferentes versões da famosa boneca que recentemente estrelou um filme de sucesso que até recebeu várias indicações ao Oscar em sua edição de 2024.

“Portanto, peço que olhe para estas Barbies imaginárias e se pergunte: essas imagens te deixam desconfortável? Se sim, por quê? O envelhecimento é visto como um horror para uma mulher: ela perde seus principais valores em nossa sociedade: a beleza (como é popularmente percebida) e a capacidade de dar à luz”.

O medo de envelhecer

Monika Kozub diz que uma das questões que a levou a fazer esta série é que as novas gerações têm medo de envelhecer, o que faz acreditar que quando uma mulher envelhece, ela perde seus principais valores em nossa sociedade: a beleza (como é popularmente percebida) e a capacidade de dar à luz. Essa visão é quase como se as mulheres tivessem uma data de validade, acrescenta a artista digital.

“Vivemos numa cultura em que às pessoas, e especialmente às mulheres, não é permitido envelhecer”, destaca a artista em um post no Instagram, onde afirma que, de acordo com o jornal The Guardian, dermatologistas britânicos compartilham que crianças de apenas 10 anos pedem aos pais produtos antienvelhecimento.

“Existe uma tendência chamada “Sephora kids”, alimentada pelas redes sociais, de crianças e adolescentes obcecados com a rotina de cuidados com a pele e cosméticos desde uma idade muito jovem.

Nas fotos da Barbie mais velha, pode-se observar os cabelos grisalhos e, sobretudo, as marcas de expressão que vão desde as linhas no rosto até as rugas no corpo, como nas mãos e pernas. Assim, em várias versões da famosa boneca originária dos Estados Unidos há várias décadas, mas que ainda está atual e com grande sucesso nos dias de hoje.

“É quase como se as mulheres tivessem uma data de validade após a qual simplesmente podem ser descartadas. Mas deixe-me dizer uma coisa: quanto mais velha você fica, menos se importa e mais poder você tem”, acrescenta Kozub.