‘Sob as Águas do Sena’: sobre o que se trata o novo filme de suspense e terror da Netflix?

Sob as Águas do Sena

Os fãs de filmes de suspense e terror em breve terão uma nova produção para assistir na Netflix. A plataforma lançará seu próximo filme do gênero na primeira semana de junho.

Trata-se de ‘Sob as Águas do Sena’, um violento thriller francês sobre um tubarão no famoso rio estrelado pela indicada ao Oscar Bérénice Bejo ao lado de Nassim Lyes e Léa Léviant.

Sob as Águas do Sena Netflix (Sofie Gheysens/Cortesía de Netflix © 2024)

Sinopse

Ambientada em Paris, meados de 2024, o filme começa com a capital francesa finalizando os detalhes para receber o Triatlo Mundial pela primeira vez na história da competição esportiva.

No entanto, a celebração do importante evento está ameaçada por outro acontecimento único: foi detectada a presença de um enorme tubarão no fundo do rio Sena a apenas 24 horas do triatlo.

Sob as Águas do Sena Netflix (Niete Rodriguez/Cortesía de Netflix © 2024)

Diante da situação, uma brilhante cientista que está passando por um luto deve confrontar seu passado trágico e unir forças com uma jovem ativista e um comandante da Polícia para tentar evitar um massacre.

“Se não fizermos nada, isso pode se tornar um banho de sangue”, ouve-se Sophia, a protagonista interpretada por Bejo, dizer no trailer do filme. “Vai ser um massacre”, acrescenta.

Sob as Águas do Sena Netflix (Sofie Gheysens/Cortesía de Netflix © 2024)

Lançamento

O filme chegará ao catálogo da Netflix em nível mundial nesta quarta-feira, 5 de junho de 2024. O inquietante e intrigante longa-metragem é dirigido pelo cineasta Xavier Gens.

Além disso, além de Bejo, Lyes e Léviant, conta com as atuações de Anne Marivin, Nagisa Morimoto, Sandra Parfait, Aksel Ustun, Aurélia Petit, Marvin Dubart, Daouda Keita e Ibrahima Ba.