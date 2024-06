O que acontece com Felipe e Mirela em Alma Gêmea? O casal será feliz para sempre

Após Nina (Tammy Di Calafiori) criar um grande plano e uma situação constrangedora para separar Felipe (Sidney Sampaio) e Mirella (Cecília Dassi), o casal volta a namorar nos próximos capítulos da novela Alma Gêmea.

Gumercindo (Kayky Brito) é quem dá uma ajudinha na reconciliação do jovem casal, mesmo depois que ele descobre através de Nina que Mirella terminou com ele para voltar com Felipe.

Porém, antes disso, o personagem de Kayky Brito tenta beijar Mirela a força, tudo para que o filho de Rafael (Eduardo Moscovis) flagre os dois juntos.

Porém, após ouvir alguns conselhos de Kátia (Rita Guedes), Gumercindo se arrepende do que fez e decide contar toda a verdade a Felipe.

O filho do personagem principal de Alma Gêmea, ao descobrir que o namoro de Mirella com o garçom não passou de fingimento, corre para declarar seu amor à namorada.

Apaixonado, pega um buquê de rosas e, debaixo da janela de Mirella, grita, para todo mundo ouvir, que a ama. No mesmo instante, a filha de Olívia (Drica Moraes) sai correndo ao encontro de Felipe.

O rapaz, radiante de felicidade, a ergue nos braços e pede para eles reatarem o namoro.

Vera descobre grave problema de saúde

Nos próximos capítulos da novela Alma Gêmea (2005), Julian (Felipe Camargo) leva um médico especialista no caso de Vera (Bia Seidl) para conversar com ela e descobre que sua saúde está muito fragilizada.

Ao ver todos os exames feitos pela professora de balé com muita atenção, o médico revela que ela tem um tumor no cérebro.

Em Alma Gêmea, Vera descobre que está com um tumor no cérebro (João Miguel Júnior/Globo)

Vera pergunta se há como operar, mas o médico explica que não é possível, pois o tumor está localizado em uma região profunda do cérebro.

Sabendo que estava com um problema sério, Vera pergunta quanto tempo tem de vida e o médico explica que não há como prever porque pessoas que sofrem deste mal podem viver dias, meses ou anos.

Exibida em 2005, a novela Alma Gêmea retornou ao Vale a Pena Ver de Novo, nas tardes da Globo. Os atores Liliana Castro, Eduardo Moscovis, Priscila Fantin, Flávia Alessandra, Julia Lemmertz, Nicette Bruno, Luigi Baricelli, Elizabeth Savala, Malvino Salvador, Alexandre Barillari, Walderez de Barros, Kayky Brito, Drica Morais e Cecília Dassi estão no elenco.

*As informações sobre os capítulos da novela podem mudar por causa da edição da Globo.