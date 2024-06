Mike Tyson teve que ser atendido pela emergência após desembarcar de um avião

Faltando menos de dois meses para que Mike Tyson e Jake Paul se enfrentem no ringue do estádio AT&T em Arlington, Texas, nesta segunda-feira, 27 de maio, foi divulgado que o duas vezes campeão mundial dos pesos pesados teve que ser atendido de urgência ao chegar na cidade de Los Angeles, em um voo vindo de Miami.

ANÚNCIO

De acordo com o In Touch Weekly, “Iron Mike” apresentou vários episódios de náuseas e vômitos devido a uma úlcera, e por isso, os paramédicos foram chamados ao avião após a tripulação emitir um anúncio solicitando a presença de um médico.

Mike Tyson e Jake Paul se enfrentam em coletiva de imprensa para divulgar sua próxima luta AP (Sam Hodde/AP)

Foi apenas um susto

O Voo 1815 da American Airlines apresentou um atraso de aproximadamente 25 minutos no momento do desembarque dos passageiros, para permitir o atendimento a Tyson, conforme notificado pelo meio citado por meio das palavras de uma testemunha, que afirmou que foi solicitado que permanecessem na aeronave enquanto os paramédicos realizavam seu trabalho.

“Felizmente, o Sr. Tyson está muito bem. Ele sentiu náuseas e tonturas devido a um surto de úlcera 30 minutos antes do pouso. Ele agradece à equipe médica que esteve presente para ajudá-lo”, transmitiu calma o representante do americano de 57 anos.

Mike Tyson voltará ao ringue depois de ter mostrado estar em boa forma durante sua última luta de exibição contra Roy Jones Jr. em novembro de 2020, no entanto, com o novo problema médico manifestado, ele terá que superar completamente tudo para continuar com a intensa preparação física e mental que o ajudará a chegar em ótimas condições no próximo sábado, 20 de julho.

É importante destacar que o Departamento de Licenças e Regulamentações do Texas (TDLR) confirmou recentemente que será uma luta profissional, concedendo assim um selo oficial ao evento e descartando completamente a possibilidade de ser uma exibição.