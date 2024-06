Khloé Kardashian está sendo criticada por se dizer ‘exausta’ sem uma babá

Khloé Kardashian voltou a ser notícia, mas desta vez não pelo seu estilo de vida ostentoso, mas sim por uma confissão que causou polêmica entre o público. A estrela de ‘The Kardashians’ expressou sentir-se “exausta” ao criar seus dois filhos sem a ajuda de uma babá que more em sua casa. Este comentário desencadeou uma enxurrada de reações nas redes sociais, com muitos usuários dizendo “bem-vinda ao mundo real”.

No último episódio do programa familiar no Hulu, Khloé, co-fundadora da Good American e de 39 anos, compartilhou sua situação atual com sua irmã Kourtney. Ela comentou que seu ex-parceiro e pai de seus filhos, Tristan Thompson, estava fora da cidade, o que aumentava sua carga. "Ele é de grande ajuda quando está aqui", explicou. "E, você sabe, não tenho babás à noite, o que talvez precise mudar ou pelo menos ter alguém disponível às vezes".

Khloé Kardashian foi criticada por alguns aspectos de sua maternidade

Kourtney, de 45 anos, perguntou se alguém atualmente morava com ela, ao que Khloé respondeu que não. "Não. E eu sou tão prática", disse. "Está tudo bem metade do tempo, mas eu preparo todos os seus almoços, faço seus jantares, faço tudo. Não deixo mais ninguém fazer". Essa revelação gerou uma onda de críticas nas redes sociais.

Usuários do X (anteriormente Twitter) criticaram Khloé por ter "o luxo" de ter ajuda durante o dia, sugerindo que "tente fazer sem ajuda mais um trabalho em tempo integral". Um comentário sarcástico dizia: "Deve ser difícil ter ajuda externa 'a um telefonema de distância'", enquanto outro comentava: "Apenas um chef, governanta, treinador pessoal... Pobre mulher".

No entanto, alguns defenderam Khloé, reconhecendo que a maternidade é “exaustiva”. Kourtney, por sua vez, mencionou que não poderia “sequer imaginar” estar na situação de sua irmã. Khloé compartilhou seu cansaço em uma confissão, brincando: “Todos os dias depois das 8:30, quando True está dormindo, eu me arrasto como Leonardo DiCaprio em ‘O Lobo de Wall Street’ até minha cama. Depois você acorda de novo e faz tudo de novo”. Apesar do cansaço, ela esclareceu que a maternidade é “incrível”.