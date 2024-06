D23: saiba como comprar seus ingressos para a convenção da Disney no Brasil

Os fãs dos filmes e animações da Disney estão ansiosos para novas informações sobre a D23, convenção da Disney que deve acontecer no Brasil entre os dias 08 e 10 de novembro deste ano, no espaço Transamérica Expo Center, em São Paulo. Conforme divulgado pelo evento, a data de venda dos ingressos está para acontecer já na próxima semana.

Segundo dados divulgados pela Ingresso.com, a pré-venda exclusiva para cliente Bradesco com cartões Visa deve acontecer entre os dias 10 e 12 de junho, começando às 10 horas da manhã. Durante a pré-venda os clientes terão 20% de desconto para pessoa física que tenham cartões de crédito e débito na bandeira Visa emitidos pelo Bradesco, Bradescard, Digio e Next. A compra será limitada a 4 ingressos por CPF.

Venda geral

A venda geral dos ingressos está programa para acontecer a partir do dia 14 de junho, sexta-feira, também às 10 da manhã. Nesta data a venda será liberada para clientes de outros bancos e bandeiras. Vale lembrar que os ingressos para o evento variam a partir de R$174,95, equivalente a meia-entrada. Tanto ingressos da venda geral quanto da pré-venda serão comercializados pelo site oficial do evento.

É esperado que durante a D23 sejam anunciadas as novidades e os próximos lançamentos da Disney e de mercas como Marvel, Pixar e Star Wars, assim como ocorre tradicionalmente na versão norte-americana do evento. Vale lembrar que, neste ano, a versão americana acontece em agosto, entre os dias 9 e 11, na Califórnia, desta forma algumas das novidades que devem chegar por aqui podem ser desdobramentos das prévias apresentadas no evento anterior.

Apesar disso, é esperado que o evento se torne um marco para os fãs da Disney no Brasil por ser praticamente uma “versão particular” da ComicCon dedicada às produções dos estúdios da marca.