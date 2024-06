Tudo o que precisa de saber sobre o D23 Brasil - Uma Experiência Disney

A 1ª edição do D23, maior evento da Disney no Brasil, chega em São Paulo apenas em novembro, mas fica aqui para descobrir tudo que vai acontecer durante os três dias de festa.

ANÚNCIO

Dedicado aos fãs da Disney, o evento reúne painéis especiais com conteúdos exclusivos sobre os filmes e as produções lançadas no streaming.

Quem for ao primeiro D23 no Brasil também pode se divertir nas áreas interativas da Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, Star e ESPN.

Não sabemos se os famosos desfiles dos parques da Disney vão acontecer, mas não algumas celebridades nacionais e internacionais, shows e painéis garantidos no evento. Porém, tudo ainda é mantido em segredo.

Segundo um comunicado enviado à imprensa, o D23 Brasil - Uma Experiência Disney acontecerá nos dias 8, 9 e 10 de novembro, no Transamérica Expo Center ((Av. Dr. Mário Vilas Boas Rodrigues, 387), em São Paulo.

Acessibilidade não falta no D23

A empresa responsável pela chegada do D23 Brasil - Uma Experiência Disney no Brasil também garante que o espaço contará com recursos de acessibilidade e uma área de descompressão para pessoas neurodivergentes.

Segundo as informações divulgadas, um kit sensorial também será disponível para a utilização durante o evento.

ANÚNCIO

Quando e onde comprar os ingressos do D23

A Disney revelou que os ingressos começam a ser vendidos para a D23 Brasil – Uma Experiência Disney no dia 14 de junho, às 10 horas, no site oficial.

Os ingressos custam a partir de R$174,95 (meia-entrada). É possível comprar apenas para um dia ou para os três, adquirindo o Magic Pass, no valor mínimo de R$ 499,95.

Outra opção é comprar o ingresso para o D23 antecipadamente, a partir do dia 10 de junho. Porém, é preciso ficar atento aos detalhes no site.

Além disso, é preciso prestar atenção na faixa indicativa para acessar o D23. De acordo com o comunicado, o evento é recomendado para crianças a partir de 10 anos.