Após 16 anos, Fábio Assunção encara personagem em substituta de No Rancho Fundo

Após fracasso em Negócios da China, Fábio Assunção volta às novelas das 18 horas e assume personagem em substituta de No Rancho Fundo

Após 16 anos, Fábio Assunção encara um personagem em Tutti-Frutti, título provisório da novela que substitui No Rancho Fundo, no horário das 18 horas. Negócios da China (2008), escrita por Miguel Falabella, foi a última trama do ator nesta faixa.

ANÚNCIO

Ainda não há detalhes sobre o novo personagem de Fábio Assunção na Globo, mas as expectativas são grandes, principalmente depois do sucesso que o famoso fez em Todas as Flores (2022).

Até onde se sabe, em Tutti-Frutti, o galã deve ficar bem longe do protagonismo, já que o personagem principal foi encaminhado para Pedro Novaes, filho de Letícia Spiller.

Vale destacar que antes de retornar para as novelas das 18 horas, Fábio Assunção foi chamado para viver o vilão de Mania de Você, novela substituta de Renascer, que foi escrita pelo autor João Emanuel Carneiro.

Atriz de Todas as Flores na próxima novela das 18 horas

A atriz Letícia Colin, que ganhou muito destaque durante a novela Todas as Flores, também está cotada para o elenco de Tutti-Frutti, novela substituta de No Rancho Fundo.

Caso as negociações entre a famosa e a Globo caminhem, ela deve trabalhar ao lado de Duda Santos, que vive a protagonista.

Segundo o site O Planeta TV, a atriz Letícia Colin pode interpretar a tia da personagem principal da próxima novela escrita por Alessandra Poggi.

ANÚNCIO

A história da próxima novela das 18 horas da Globo

Ainda não há detalhes envolvendo o novo personagem de Pedro Novaes na próxima novela da Globo, mas Tutti-Frutti vai ser um folhetim de época, passando nos anos 1950.

Na história, uma jovem negra, interpretada pela atriz Duda Santos, a Maria Santa de Renascer, começa a fazer sucesso como modelo e garota-propaganda.

Segundo a jornalista Carla Bittencourt, do Notícias da TV, o ator Pedro Novaes foi escolhido para ser o par romântico de Duda Santos na novela.

Com direção de Natália Grimberg, Tutti-Frutti deve estrear na programação da Globo em novembro.