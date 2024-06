5 fotos de François Jr, o belo enteado de Salma Hayek que conquistou muitas fãs

Antes de conhecer Salma Hayek, seu marido teve três filhos de um casamento anterior, incluindo François Jr, que se destaca por sua beleza em cada uma de suas aparições públicas. Embora ela goste de manter a discrição, a mexicana nos deu algumas visões sobre o primogênito do empresário.

Ele veio ao mundo há 25 anos e sua mãe é Dorothée Lepère, com quem François-Henri Pinault esteve casado entre 1996 e 2004, mas assim como seu pai, prefere se concentrar em outras atividades e não tanto em entretenimento ou atuação como sua madrasta, com quem ele compartilha um bom vínculo.

O que sabemos sobre François Jr, o belo enteado de Salma Hayek

De acordo com o Hola, “François Jr preferiu manter-se longe dos holofotes, por isso se sabe muito pouco sobre sua vida. Suas raras aparições nas redes sociais são em grande parte devido às publicações de Salma”.

Por isso, suas fãs não sabem muito sobre sua profissão atual, embora se especule que esteja envolvido no mundo dos negócios. Também não se sabe se está solteiro.

"Gosto mais do filho do que do marido", "Salma poderia ser minha sogra", "A beleza está no sangue", "Lindo", "Ele também precisa de sangue latino", "Me ofereço como tributo"; foram alguns dos comentários deixados pelas internautas.

No seu já extinto casamento com Dorothée, François-Henri Pinault também teve Mathilde, que, ao contrário de seu irmão mais velho, tem uma conta no Instagram, onde acumula mais de 65 mil seguidores e é uma aspirante a modelo de alto nível.

O outro irmão é Augustin James, fruto do relacionamento com Linda Evangelista, com quem compartilha muita semelhança física e mais tarde chegou Valentina Paloma, fruto do amor com a mexicana, que veio para completar a família.