Três filmes sobre a vida da princesa Diana que você pode assistir no streaming

Em 31 de agosto de 2023, completaram-se 26 anos desde a trágica morte de Diana, Princesa de Gales, mais conhecida como Lady Di. Apesar de terem se passado um quarto de século desde seu falecimento, sua figura continua sendo lembrada e admirada por muitos. Esse interesse se reflete na quantidade de produções documentais e cinematográficas dedicadas à sua vida e legado.

Apresentamos três dos filmes mais destacados sobre a princesa Diana que você pode encontrar nas plataformas de streaming.

Filmes sobre a vida da princesa Diana

1. ‘Diana’ (2013) - Prime Video

Dirigido por Oliver Hirschbiegel e estrelado por Naomi Watts, este filme se foca nos últimos dois anos de vida de Diana. ‘Diana’ oferece um olhar íntimo sobre seu relacionamento com o cirurgião cardíaco Dr. Hasnat Khan, interpretado por Naveen Andrews. O filme explora o lado mais pessoal e romântico da princesa, afastando-se de sua figura pública e concentrando-se em suas lutas internas e desejos pessoais. Embora o filme tenha recebido críticas mistas, a interpretação de Watts foi elogiada por seu esforço em capturar a essência de Diana.

‘Spencer’ (2021) - MAX

‘Spencer’ é um filme dirigido por Pablo Larraín e estrelado por Kristen Stewart no papel de Diana. Ao contrário de ‘Diana’, este filme se passa durante um fim de semana crucial na vida da princesa, especificamente durante as festividades de Natal com a família real na propriedade de Sandringham em 1991. O filme imagina os pensamentos e emoções de Diana enquanto considera seu futuro e o impacto de seu casamento fracassado. Stewart recebeu elogios por sua atuação, que muitos consideraram uma das melhores representações da princesa Diana até o momento.

‘Diana: Em Suas Próprias Palavras’ (2017)

Este documentário foca na vida real de Lady Di e seu grande impacto no mundo. O título revela aspectos desconhecidos da princesa e reúne imagens inéditas para formar um retrato completo de uma das mulheres mais icônicas do século XX. A produção está disponível na Netflix e utiliza gravações de áudio de Diana, proporcionando uma visão pessoal e sem precedentes de sua vida e pensamentos. Este documentário oferece uma perspectiva íntima e autêntica da princesa, narrada em suas próprias palavras, o que adiciona uma profundidade emocional significativa à sua história.

