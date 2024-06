Luana Piovani cobra e Pedro Scooby se posiciona sobre privatização de praias

Após os pedidos de Luana Piovani e outras personalidades, o surfista Pedro Scooby decidiu usar suas redes sociais para se posicionar sobre a PEC das Praias. No último domingo, dia 2 de junho, o surfista se pronunciou após ser cobrado pela ex-esposa em meio a uma briga com Neymar. Segundo a Quem, Luana questionou se o surfista, que é amigo do jogador de futebol, defenderia o craque nessa polêmica.

O vídeo de cobrança foi publicado pela atriz em suas redes sociais. Na gravação ela é vista questionando a opinião do ex-marido. “Quero saber o que o Pedro acha disso porque ele é amigo do ignóbil, mas vive de praia. Ele é a favor ou contra a privatização das praias? Vocês não estão curiosos pra saber? Eu tô”, provocou.

Ela ainda aproveitou para agradecer o apoio dos seguidores durante toda a confusão e para criticar os seguidores do jogador que iniciaram uma série de ataques a seu perfil. “As coisas que acontecem nas redes sociais não interferem na minha vida. Eu tenho uma vida comum. Trabalho com teatro e as pessoas que vão me assistir ao vivo não têm nada a ver com a fan base dele. Pena que todo mundo que é contra a privatização das praias foi atacado por essa fan base bitolada e provavelmente invejosa”.

A favor ou contra?

Diante da situação, Pedro Scooby utilizou seu perfil nas redes sociais para justificar seu posicionamento e se mostra contra a PEC de privatização das praias. Ele ainda aproveitou o espaço para indicar aos seguidores que busquem se informar sobre o assunto e sobre proteção ambiental por meio de uma org.

“Acho que não existe nenhum surfista a favor de privatização de praia, mas o buraco é mais embaixo! Não é só essa PEC, são muitos outros problemas que podem afetar o nosso futuro! Eu, como surfista, virei logo cedo um amante e defensor da natureza, mas prefiro apoiar quem realmente entende do assunto! Se quiser também, siga a @euoceano_org”, escreveu Scooby.