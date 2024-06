Ben Affleck refugia-se em sua ex Jennifer Garner e seus filhos

O casamento entre Ben Affleck e Jennifer Lopez está sob os holofotes da mídia devido aos fortes rumores de divórcio, uma vez que ambos foram vistos sozinhos em diferentes eventos e, pior ainda, sem suas alianças de casamento.

Os comentários acalmaram um pouco depois de na quinta-feira, 30 de maio, terem sido vistos juntos na festa de formatura de Violet, a filha mais velha do ator com a também atriz Jennifer Garner. No entanto, neste domingo, a revista Hola publicou imagens de Lopez novamente sozinha, desta vez saindo de uma loja Gucci em Los Angeles. JLo caminhava com a cabeça baixa, enquanto sua assistente ia na frente dela segurando uma bolsa.

Entretanto, o ator e diretor de cinema Ben Affleck está passando tempo com sua ex-esposa Jennifer Garner e os filhos que tiveram juntos. O Hola divulgou fotos do ex-casal passeando neste fim de semana com seu filho Samuel, de 12 anos, em Santa Mônica, Califórnia. Affleck e Garner acompanharam o menino em seu jogo de basquete, já que ele joga no 'Junior Lakers'. Enquanto caminhavam pela rua, pareciam descontraídos e relaxados.

Ben Affleck e seus amores

A turbulência midiática em torno do relacionamento entre Ben Affleck e Jennifer Lopez permite fazer um passeio pelos amores do ator. Nas próximas linhas, apresentamos uma revisão de seus amores mais conhecidos.

Gwyneth Paltrow

Gwyneth Paltrow (Frazer Harrison y Jon Kopaloff/Getty Images)

Começaram a namorar em 1997 e trabalharam juntos no filme 'Shakespeare In Love' em 1998. Seu romance terminou em 2000.

Jennifer Garner

Jennifer Garner ( Jason Merritt/Getty)

Oficializaram seu relacionamento em 2004 e estiveram casados de 2005 a 2015. Dessa união nasceram seus filhos Violet, Seraphina e Samuel.

Lindsay Shookus

Lindsay Shookus

O namoro foi oficializado em 2017, embora se diga que já estavam juntos quando ele ainda estava casado com Jennifer Garner. Eles se separaram em 2018.

Shauna Sexton

A modelo da Playboy foi flagrada pela mídia com Ben Affleck, mas o relacionamento durou apenas dois meses.

Ana de Armas

Ana de Armas

Os rumores de um relacionamento com ela começaram em 2020, mas nunca se tornaram oficiais. Supostamente, terminaram em 2021.