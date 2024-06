“Isto vai ser épico”, fãs reagem ao irreconhecível Dwayne Johnson em seu novo projeto

Dwayne Johnson, ‘The Rock’, está irreconhecível com cabelo e sem tatuagens. O famoso ator, de 52 anos, exibe uma imagem totalmente diferente daquela que sempre o caracterizou, e isso se deve ao seu novo projeto ‘The Smashing Machine’.

Em seu novo trabalho, 'The Rock' interpretará o lutador Mark Kerr, duas vezes campeão peso pesado do UFC, conhecido por sua carreira nas décadas de 90 e 2000.

Para interpretar Kerr, Dwayne Johnson fez uma mudança drástica em sua imagem. Quem o vir com cabelo sem saber que é ele, certamente não seria capaz de identificá-lo. A transformação é surpreendente sem o visual que ele sempre teve.

O ator publicou em suas redes sociais uma primeira imagem dele personificando Kerr no ringue, algo que provavelmente lhe traz muitas lembranças, já que começou como lutador na WWE.

No filme, 'The Rock' trabalhará novamente com Emily Blunt, com quem co-estrelou 'Jungle Cruise'. Desta vez, ela interpretará o par de Kerr.

No filme, será lançado o ucraniano Oleksandr Usyk, campeão dos pesos pesados, que interpretará a ex-estrela ucraniana do MMA, Igor Vovchanchyn.

Dwayne Johnson despertou reações

Os comentários são abundantes na publicação que Dwayne Johnson fez em sua conta do Instagram, interpretando Kerr. Claro, o que mais chamou a atenção foi sua mudança de imagem.

“A Rocha com cabelo”, “temos The Rock com cabelo antes do GTA6″, “dê o prêmio à equipe de maquiagem agora”, “ei, a equipe de maquiagem ficou louca”, “ainda está ótimo com um pouco de cabelo”, “essa é uma transformação louca”, “Uau! Eles fizeram um ótimo trabalho!”, “Mal posso esperar para ver @therock abordar material dramático mais sério. É perfeito para uma história como essa e não tem nada a provar a ninguém além de si mesmo”, “Isso vai ser épico!”, são alguns dos comentários.