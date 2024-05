“Todas as minhas joias foram roubadas”, denunciou Britney Spears

A cantora Britney Spears informou através de sua conta no Instagram que foi vítima de roubo, e agora está com medo de comprar joias novas.

A 'Princesa do pop' compartilhou o relatório em suas redes, com um vídeo mostrando as gavetas vazias de sua caixa de joias, embora até agora não tenha feito uma denúncia às autoridades policiais.

Conforme observado na gravação, na sua caixa de joias restaram apenas duas peças, sendo uma delas um pingente da Virgem Maria.

Britney disse que as peças roubadas são baratas, mas que lamenta o fato porque eram projetadas exclusivamente para ela.

“Para que vejam realmente que todas as minhas joias foram roubadas... É difícil comprar uma nova agora porque tenho medo que desapareça, compro barato e falso, mas é difícil porque algumas das minhas peças foram feitas originalmente para mim... e minha pequena cruz que eu usava desde os quatro anos se foi”, denunciou aos seus seguidores no Instagram.

Britney Spears mostrou seu joalheiro vazio (Foto: Instagram @britneyspears)

Britney Spears e outros momentos de roubo

Britney Spears já foi vítima de roubo em outras ocasiões. Em agosto de 2021, o Escritório do Xerife do Condado de Ventura confirmou que foram até sua mansão em Thousand Oaks, Califórnia, por um relatório de roubo.

O curioso do caso é que quando os policiais chegaram à sua residência, ela não quis formalizar a denúncia.

Os fãs da cantora permanecem fiéis em suas redes e há aqueles que se preocupam com sua saúde mental. Em suas postagens, são frequentes seus vídeos posando e dançando diante da câmera. Não se trata de imagens artísticas, mas de vídeos caseiros que ela mesma faz e publica para seus seguidores.

Existem versões que indicam que Britney tem gastos excessivos, o que faz com que temam que ela gaste sua fortuna sem controle.

Quando estava sob a tutela de seu pai James Spears, era ele quem administrava todos os gastos de seu dinheiro, os quais deveria notificar ao tribunal, mas desde que a tutela lhe foi retirada por um juiz, é a própria cantora quem gasta seu dinheiro.