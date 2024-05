Mike Tyson afirmou que está a 100% para vencer Jake Paul

Mike Tyson teve um susto médico em pleno voo durante o fim de semana, mas isso não o impediu de desistir de sua luta com Jake Paul, programada para 20 de julho no estádio AT&T de Arlington.

O ex-campeão peso pesado estava em um voo de Miami para Los Angeles quando começou a sentir "náuseas e tonturas devido a um surto de úlcera 30 minutos antes de aterrissar", disse seu representante ao Page Six.

Ao aterrar, reforçaram a atenção para Iron Mike, que completará 58 anos no próximo dia 30 de junho.

Após o momento difícil, Mike Tyson publicou nesta terça-feira em sua conta X que "agora me sinto a 100%, embora não precise estar para vencer Jake Paul", uma frase que desmente os rumores de que não lutaria mais contra o americano loiro por motivos de saúde.

A Página Seis publicou que um porta-voz de Tyson afirmou que ele está "muito bem" após receber atenção médica, e também negou que o voo tenha sido atrasado devido ao mal-estar do boxeador aposentado.

Iron Mike já admitiu que seu corpo não é o mesmo dos seus anos de glória. “Meu corpo está uma merda no momento. Está doendo. Tenho ciática e de vez em quando esse problema aparece. Quando isso acontece, mal consigo falar! Graças a Deus é o único problema de saúde que tenho. Estou esplêndido agora”, confessou.

Mike Tyson vs. Jake Paul

Apesar de tudo, Mike Tyson mantém o desafio a Jake Paul. Neste fim de semana, ele publicou em sua conta do Instagram que “não posso esperar pelo funeral de Jake”.

Nas suas redes sociais, o ex-campeão tem mostrado parte do seu treinamento enquanto se prepara para a luta com Paul, de 27 anos.

O Departamento de Licenças e Regulamentação do Texas aprovou o confronto como uma luta profissional com as seguintes regras: será ao longo de oito rounds de dois minutos cada, usarão luvas de 14 onças e não usarão proteção na cabeça.

A luta será transmitida ao vivo pela Netflix, sendo a primeira vez que esta plataforma se aventura nos esportes de luta.