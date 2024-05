Isabel Teixeira na próxima novela da Globo. Saiba qual será a trama!

A próxima novela das 19 horas, Volta por Cima, vai contar com a atriz Isabel Teixeira, que ficou em destaque na Globo depois do remake de Pantanal.

Ainda é cedo para detalhar como será a nova personagem da atriz, que também chamou a atenção ao viver Helena no remake de Elas por Elas.

A trama substituta de Família é Tudo, a partir de setembro, vai contar ainda com Jéssica Ellen e Milhem Cortaz. O ator Amaury Lourenço, que interpretou Ramiro em Terra e Paixão, também confirmou que está no elenco principal.

No entanto, alguns boatos afirmavam que o ator estava fora da trama por causa de seu personagem no filme Vítimas do Dia.

Em 2023, Isabel Teixeira foi uma das protagonistas do remake da novela Elas por Elas, que fracassou na faixa das 18 horas (Léo Rosario/Globo)

“Vou ser protagonista da novela com a Jéssica Ellen, sim”, afirmou o ator, que fez sucesso como Ramiro de Terra e Paixão.

A história da novela substituta de Família é Tudo

Em Volta por Cima, a autora Claudia Souto entrelaça as histórias dos personagens após um momento traumático dentro de um ônibus, que faz parte da frota de uma empresa familiar do ramo de transportes.

Além das cenas nos estúdios da Globo, a próxima novela das 19 horas, que estreia em setembro, terá cenas gravadas na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro.

Volta por Cima fura a fila das novelas da Globo

A produção da próxima novela das 19 horas seguem na Globo, mas também enfrentam algumas polêmicas antes mesmo da estreia.

Após Ramiro em Terra e Paixão, o ator Amaury Lorenzo leva um tiro em novo filme da Globo (Divulgação/Globo)

Com a escalação do elenco atrasada, a novela de Claudia Souto foi aprovada pela direção do canal depois do cancelamento de Conta Comigo, trama escrita por Mauro Wilson, que chegou a ser anuncia para o mercado publicitário.

A mudança repentina aconteceu devido a sua abordagem política em pleno ano eleitoral.

Segundo a sinopse, Conta Comigo traz uma história que envolve líderes comunitários e vereadores corruptos. Desta forma, a Globo colocou a novela mais para frente.