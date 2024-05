O dia em que Meghan Markle fez Kate Middleton chorar e que quebrou para sempre a família real

Há poucas coisas que deleitam mais o público britânico do que uma boa briga entre as duas mulheres da família real com mais relevância pública. Por isso, neste momento, só existe uma certeza: Kate Middleton e Meghan Markle tiveram um forte confronto enquanto estavam no processo de preparação para o casamento da ex-atriz com o príncipe Harry.

Meghan Markle fez Kate Middleton chorar

A partir desta certeza com a qual todo mundo mais ou menos concorda, surgiram múltiplas versões. A última no meio britânico Telegraph, é uma informação que está se espalhando como fogo pelas redes sociais.

De acordo com o artigo e as informações fornecidas pelo site Vanitatis, a princesa de Gales teria ficado chorando após sua briga com a duquesa de Sussex, que ocorreu poucos dias antes do grande casamento. O motivo teria sido o suposto mau comportamento de Meghan com o pessoal do palácio, que, de acordo com essas informações, ela estaria intimidando.

Meghan tinha tratado mal os funcionários do Palácio de Buckingham

De acordo com as revelações da apresentadora de televisão especializada em programas imobiliários como Location ou Love it or List it, Kirstie Allsopp, Kate ficou chorando depois de perder o controle durante uma briga com sua futura cunhada. O motivo real foram as afirmações de que Meghan teria sido rude com o pessoal do palácio. A disputa, que ocorreu em maio de 2018, poucos dias antes do casamento de Meghan e Harry, foi abordada pela ex-atriz em uma entrevista com Oprah Winfrey no início deste ano.

Meghan assegurou na entrevista que foi ela quem chorou durante a discussão, que o verdadeiro motivo foram os vestidos das meninas que iriam acompanhá-la no cortejo nupcial, mas depois Kate lhe enviou um grande buquê de flores e uma nota de desculpas.

Agora Allsopp negou a maior, afirmando que Kate foi quem acabou chorando e que a discussão não foi sobre os vestidos das meninas, mas sim sobre a maneira ruim como Meghan tratou o pessoal do Palácio de Buckingham.

Kate “nunca perde a calma”

A apresentadora assegurou ao Telegraph que Kate “nunca perde a compostura, mas descobriu que Meghan estava sendo rude com o pessoal do Palácio de Kensington e estava zangada com ela”. “Então, Kate começou a chorar porque tinha perdido o controle e enviou flores a Meghan para tentar consertar as coisas”.