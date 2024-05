Globo cria quadro idêntico ao do Domingo Legal para o Encontro

Como Gugu Liberato, Patrícia Poeta começa a visitar os fãs do Encontro

A Globo estreia na próxima segunda-feira (27) o Te Encontro em Casa, novo quadro que leva Patrícia Poeta a visitar a casa dos fãs do Encontro, algo muito parecido com o Gugu na Minha Casa, do Domingo Legal.

“Patrícia Poeta sai do estúdio e visitará uma das pessoas convidadas da plateia”, avisa a Globo sobre o novo quadro do Encontro.

Segundo a emissora, no novo quadro, Patrícia vai mostrar um pouco da casa, da região e dos integrantes da família, ou seja, fazer mesmo uma visita.

Para quem não lembra, o Gugu na Minha Casa não levava o falecido apresentador do Domingo Legal apenas na casa dos famosos, mas também dos fãs do programa semanal, que eram surpreendidos e ganhavam prêmios com a gincana.

O que Patrícia diz sobre o Te Encontro em Casa

Patrícia Poeta celebra o novo quadro de seu programa diário na Globo. Segundo a famosa, o Te Encontro em Casa é uma forma de prestigiar os fãs do matinal, que torcem cada vez mais pelo projeto.

“Quero estar perto da plateia, isso é muito importante, afinal, é comum recebermos as mesmas pessoas com uma certa frequência. Eles sabem de mim e dos convidados, mas quero mostrar as histórias deles”, conta a apresentadora do Encontro.

Patrícia Poeta já deixou o estúdio do Encontro e conversou com as pessoas numa edição especial feita em Goiânia (Joventino Neto/Globo)

Patrícia Poeta também revelou como a produção escolhe os participantes do Te Encontro em Casa: “Converso muito com eles, então é assim que ficamos sabendo de algumas histórias, e é também dessa forma que selecionamos quem vou visitar”.

A primeira visita de Patrícia Poeta fora do Encontro

A cada dois meses, alguém da plateia será surpreendido pela chegada de Patrícia Poeta em sua casa. A primeira história será de Mara, diagnosticada com leucemia.

“A Mara sempre está com um sorriso enorme no rosto. Ela luta contra a leucemia, e antes de uma sessão de quimioterapia, sempre vai ao programa”.

Segundo Patrícia, há uma grande força que motivou a seleção de Mara:”Sinto uma grande responsabilidade. Ela vai ao programa para ganhar forças para enfrentar as sessões depois”.