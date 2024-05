Olívia em Alma Gêmea, Drica Moraes vive dilemas de casal com Fábio Assunção

Rever as cenas de Olívia na novela Alma Gêmea não é a única maneira de ver Drica Moraes atuando. A atriz desembarca, junto com Fábio Assunção, estrela de Todas as Flores, com a peça Férias em São Paulo.

O momento é inédito para os fãs dos atores, afinal, os famosos vão trabalhar pela primeira vez juntos no teatro. Antes, eles encararam diferentes personagem e até viveram um casal na série A Fórmula (2017), da TV Globo.

Segundo a sinopse da peça, o casal interpretado por Drica Moraes e Fábio Assunção sai de férias rumo ao Caribe, mas o destino paradisíaco vira pano de fundo de uma grande dúvida envolvendo o casamento.

Com a vida a dois em xeque, o casal de Férias tenta driblar os problemas e enfrentar as reflexões filosóficas que elevam a cumplicidade entre eles.

Dirigidos pela atriz Débora Lamm, que também vive os dilemas numa série do Globoplay, Drica Moraes e Flavio Assunção buscam levar ao público temas que envolvem amor, saúde mental, etarismo, consumo e sexo.

Antes da estreia em São Paulo, Drica Moraes aproveita os ensaios para mostrar em seu perfil oficial no Instagram um pouco dos bastidores da peça Férias, que

Quando a peça Férias estreia no teatro?

Estrelada por Drica Moraes, a Olívia de Alma Gêmea, e Fábio Assunção, a peça estreia no dia 7 de junho, em São Paulo.

Se nada mudar, o espetáculo fica em cartaz até o dia 23 de junho, toda sexta e sábado, às 21 horas, e domingo, às 18h.

O Teatro Procópio Ferreira, na Rua Augusta, 2.823, é quem recebe os atores da Globo. Os ingressos custam a partir de R$ 70 e podem ser comprados no site oficial.

Além do teatro e da novela Alma Gêmea, Drica Moraes também está na série Os Outros (Globoplay), onde ela vive a síndica do condomínio Lúcia.

Versátil, a atriz mostra sua veia cômica em cenas engraçadas com o porteiro Elvis (Rodrigo Garcia), seu fiel escudeiro, e Gigi, sua cadelinha.