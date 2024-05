Lauryn Hill e seu álbum considerado o melhor da história

Foi em 1998 que ela fez sua estreia com um álbum solo chamado “The Miseducation of Lauryn Hill”

Lauryn Hill tem sido o centro das atenções desde o início, com uma poderosa voz que lhe valeu vários reconhecimentos pelo seu talento e domínio vocal. Apple Music nomeia um de seus trabalhos como o melhor álbum de todos os tempos.

A Apple anunciou nesta quarta-feira, 22 de maio, seu top ten dos melhores álbuns musicais de todos os tempos, onde estão incluídos nomes como Michael Jackson, The Beatles, Beyoncé, Amy Winehouse e Nirvana. No entanto, foi "The miseducation of Lauryn Hill" que ficou em primeiro lugar.

"Este é o meu prêmio, mas é uma narrativa tão rica e profunda que envolve tanta gente, tanto sacrifício, tanto tempo e muito amor coletivo", disse para a AP.

Lauryn Hill

Nasceu em maio de 1975 em Nova Jersey, Estados Unidos. Embora seus primeiros passos não estivessem relacionados à música em si, foram importantes para poder entrar na indústria.

De acordo com a Britannica, Hill atuou na novela "As the world turns" durante sua adolescência, e também teve uma participação em "Mudança de Hábito 2" ao lado de Whoopi Goldberg, o que lhe permitiu ganhar dinheiro suficiente para se dedicar à sua verdadeira paixão: a música.

Começou sua carreira musical como membro dos Fugees e eventualmente assinou com a Columbia Records. Foi com seu grupo que lançou o álbum "The Score" em 1996. Esse sucesso a levou a ganhar seus dois primeiros Grammy, incluindo na categoria de Melhor Álbum de Rap.

Uma mulher para a história

Com este novo sucesso, os críticos sugeriram que a jovem Lauryn deveria atuar sozinha. Foi em 1998 que ela fez sua estreia com um álbum solo chamado "The Miseducation of Lauryn Hill", que alcançou o número 1 na parada Billboard 200, impulsionado pelo sucesso número 1 "Doo Wop (That Thing)".

Seu árduo trabalho a levou a continuar ganhando prêmios Grammy, agora em categorias como Álbum do Ano e Melhor Artista Revelação. Em 1998, Lauryn se tornou a primeira mulher a ganhar cinco ou mais prêmios em uma única noite na história do Grammy.

Sucessos de Lauryn Hill

Lauryn acumulou vários sucessos ao longo de sua carreira. Contribuiu com seis músicas para "Nina revisited... A tribute to Nina Simone" (2015), o que, conforme relatado pela Britannica, ajudou a mostrar sua versatilidade como artista.

O Sol estabelece que na lista de músicas imperdíveis desta artista podemos encontrar sucessos como: "Killing me softly with his song" (1998), "Ready or not" (1998), "Doo Wop (That thing)" (1998) e "Ex-Factor" (1998).

Uma alma altruísta

A Britannica afirma que em 1996 Hill criou o "Refugee Project", uma organização projetada para ajudar jovens desfavorecidos de diferentes comunidades, mas foi somente em 2016, conforme relata o site Grammy Awards, que a cantora continuou com suas atividades altruístas.

Lauryn participou de um concerto beneficente com a Fundação Robin Hood para combater a pobreza. Definitivamente, é um exemplo de uma mulher forte e de grande coração que conseguiu ir longe com seu talento e trabalho árduo.