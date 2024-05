Chris Hemsworth é coroado como o melhor marido ao dedicar sua estrela em Hollywood a Elsa

Na quinta-feira, 23 de maio, foi um dia bastante importante e histórico para o ator Chris Hemsworth: ele recebeu sua estrela na icônica Calçada da Fama em Hollywood por sua grande e destacada carreira no mundo artístico há 21 anos, quando fez sua primeira aparição na tela. O australiano estava acompanhado de sua esposa, também atriz, Elsa Pataky, e seus três filhos.

ANÚNCIO

O ato foi muito emocionante e também contou com a presença de seus amigos e colegas Robert Downey Jr e Anya Taylor Joy. A Câmara de Comércio de Hollywood concedeu a ele a estrela de número 2.781, que está "exatamente na saída da parada que vai até Hollywood, no cruzamento com a Avenida Highland, uma das áreas mais movimentadas e nobres do Passeio da Fama", conforme relatado pelo jornal espanhol El País.

As boas notícias chegaram para a estrela de cinema uma após a outra, pois ontem ela recebeu sua estrela tão desejada e nesta sexta-feira, 24 de maio, estreia o filme Furiosa, no qual interpreta o vilão e compartilha cenas com Anya Taylor. ‘Thor’ deixou claro em seu emotivo discurso que é todo um cavalheiro e se consagrou como o melhor marido do mundo ao dedicar seu triunfo a Elsa.

"Quero agradecer à minha preciosa esposa, que esteve ao meu lado praticamente durante toda a minha carreira, me encorajando e apoiando incansavelmente. E não esqueço que ela deixou de lado seus próprios sonhos para apoiar os meus e, mais uma vez, sempre estarei em dívida contigo. Eu te amo. (...) O fato é que nada do que faço, nenhum desses momentos, dessas ocasiões e eventos especiais, nada disso seria especial sem você ao meu lado. Eu te amo", disse a espanhola, muito emocionada.

Mas como se isso não bastasse, também lembrou do papel fundamental de seus três filhos: "Meus filhos são infinitamente inspiradores por muitas razões. Sua abundância de alegria e paixão. Eles me inspiram a aumentar minha força e condicionamento apenas para lutar com eles e acompanhá-los no ritmo. Mas sua capacidade de viver o momento, mergulhar de cabeça na vida e se divertir, ser alegres e brincalhões é constante".

Hemsworth, de 40 anos, expressou os valores que tem enraizados e que ambos estão transmitindo para seus filhos. O ator e Elsa (47) têm 14 anos de relacionamento. Eles se conheceram em 2010 durante uma aula de sotaque. Foi a professora que tinham em comum que serviu como Cupido, pois ela os apresentou, pensando que fariam um bom casal, e não estava errada.

Numa ocasião, Chris confessou à revista Elle que Elsa “é divertida, extrovertida, tem senso de humor e uma atitude apaixonada pela vida, com a qual é agradável tentar acompanhar o ritmo”.