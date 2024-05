Unidos nos bons e nos maus? Afirmam que William deixa Kate Middleton sozinha nos fins de semana

A princesa de Gales foi diagnosticada com câncer, Kate está travando uma batalha pessoal enquanto tenta se manter forte para sua família

Para além de lutarem para parecerem inabaláveis, os príncipes de Gales estão a viver os momentos mais difíceis das suas vidas, depois de Kate Middleton ter sido diagnosticada com câncer. Agora, os sucessores do trono da coroa britânica travam uma dura batalha para se manterem fortes perante a sua família e o mundo. Um caminho que não está isento de polêmicas.

Kate Middleton voltou a ser alvo de críticas depois que uma revista publicou um retrato da princesa de Gales que foi rotulado de “feio” e de não se parecer com ela. No entanto, não é a única coisa que tem sido discutida nas últimas horas, já que o Palácio de Kensington ofereceu uma atualização sobre o estado de sua saúde, e agora novos detalhes sobre o relacionamento com seu marido, o príncipe William, teriam vindo à tona.

Recentemente diagnosticada com câncer, Kate está enfrentando uma batalha pessoal enquanto tenta se manter forte para sua família. No entanto, o peso da doença tem sido agravado pelo crescente isolamento em sua casa, e parece que não contou com o apoio de William conforme os votos matrimoniais prometiam.

Como está o relacionamento de Kate Middleton e o príncipe William?

Segundo os meios de comunicação espanhóis, o herdeiro ao trono britânico tem mostrado pouco interesse na saúde de sua esposa, delegando todas as responsabilidades médicas ao pessoal disponível 24 horas por dia.

Entretanto, William continua desfrutando de uma vida social ativa, participando de festas e saídas noturnas com amigos e "amigas especiais", incluindo Rose Hanbury, com quem se especula sobre um relacionamento extraconjugal de longa data.

Fontes próximas da realeza dizem na Espanha que a princesa de Gales fica sozinha nos fins de semana quando William se ausenta para desfrutar de sua vida social, e isso, naturalmente, afetou o bem-estar emocional de Middleton.

Em meses passados, William mostrou publicamente seu apoio à sua esposa, fazendo seu primeiro compromisso após o anúncio do diagnóstico em uma visita a uma organização de caridade em Surrey. Durante o evento, expressou seu compromisso em cuidar de Kate, recebendo cartões de votos de felicidades para ambos, ela e seu pai, o rei Charles III, também afetado pela doença.