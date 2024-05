Revelado o nome que o príncipe William usará quando se tornar rei

O pior pesadelo de Charles III está se tornando realidade a cada dia que passa. Com o tempo, a imprensa britânica não é, por mais grave que seja, o câncer pelo qual ele está sendo tratado em uma clínica em Londres. A doença do soberano britânico mudou o cenário nacional e global, apesar dos esforços do primogênito da falecida rainha Elizabeth II para manter uma espécie de normalidade.

ANÚNCIO

A monarquia britânica está se preparando para um novo rei? Este seria o novo nome do príncipe William

Nesse sentido, o que mais temia o Palácio de Buckingham era que as petições de abdicação ressurgissem, e foi isso que aconteceu. Agora, a imprensa vai além e antecipa os acontecimentos ao especular sobre o nome que o príncipe William adotará quando se tornar rei.

Príncipe William e Charles III (Max Mumby/Indigo/Getty Images)

Não deixa de ser irônico que o monarca britânico que esperou até os 75 anos de idade para ser coroado agora tenha que testemunhar como a opinião pública dá vida a uma nova teoria sobre uma nova sucessão ao trono. A imprensa passou de exigir que o rei Charles III considere abdicar em vida para dar vazão ao nome do novo rei. Roya Nikkhah, editora e locutora do 'Sunday Times', sugere um: William V.

William V: o nome com o qual o príncipe de Gales ascenderia ao trono britânico

De acordo com informações do site Mujer Hoy, trata-se de um anúncio muito preocupante para Charles III, que agora se vê impedido pelas circunstâncias de saúde de se afastar de sua agenda oficial. É sabido que ele continua mantendo reuniões semanais com o primeiro-ministro britânico Rishi Sunak, que também não está passando por um bom momento de estabilidade política.

Charles III e Camila Parker (Anadolu/Anadolu via Getty Images)

O Palácio de Buckingham se esforça para apoiar os membros mais importantes da monarquia britânica, como a rainha Camilla e Ana, mas a realidade é que todos os olhos estão no príncipe William.