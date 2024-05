Por que Leonor e Sofia ficam de mãos dadas em suas aparições públicas?

A princesa Leonor e a infanta Sofía são irmãs muito unidas, pelo menos é o que aparentam as jovens espanholas em suas diferentes aparições públicas, onde foram vistas de mãos dadas. E é que as irmãs Borbón parecem inseparáveis e dar as mãos enquanto caminham já é algo muito comum para elas.

O gesto que Leonor e Sofia têm em público: do que se trata?

Nuria Marín, jornalista espanhola, detalhou o assunto em seu canal do TikTok e ofereceu algumas teorias que podem explicar por que a princesa de Astúrias e a infanta Sofía estão sempre de mãos dadas, como quando visitaram os Jardins de Alfabia em Maiorca.

"Neste caso, eu acredito que elas estão de mãos dadas porque estão se ajudando a subir as escadas", comentou Nuria Marín diante da imagem das irmãs caminhando pelo jardim enquanto estavam apoiadas uma na outra.

No entanto, não é a única ocasião em que fizeram algo semelhante e, como outro exemplo, a profissional de comunicação citou aparições em que o público e os fotógrafos testemunharam como se ajudam mutuamente.

De acordo com as informações do site El Universo,, uma das mais recentes pode ser vista em uma foto oficial da família real espanhola que foi compartilhada através da conta oficial em X, na qual Leonor e Sofía aparecem atrás de sua mãe, a rainha Letizia, e como numa tentativa de abraçá-las, as mãos de ambas se entrelaçam na frente da consorte.

Nuria Marín: “elas se amam muito e não têm vergonha, apesar de serem adolescentes, de darem as mãos em público”

Outro exemplo claro foi o dia da confirmação da infanta Sofia ou nos eventos relacionados com a fundação e os Prêmios Princesa de Girona.

Nuria Marín tem uma hipótese: "Uma das primeiras razões pelas quais as pessoas se seguram pelas mãos em público é puramente física, para não tropeçar ou cair", detalha.

Depois, ele comentou que isso poderia estar relacionado ao fato de os reis não quererem que Sofia seja vista como “segunda opção” e querem que ela se sinta “como uma parte muito importante do trabalho e futuro de sua irmã”.