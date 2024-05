Netflix: o aclamado filme japonês que está arrasando na plataforma

Trata-se do filme japonês 'Golden Kamuy'

Trata-se de ‘Golden Kamuy’, um filme japonês que se passa no início do século XX

Os filmes japoneses têm um nicho cativo na plataforma da Netflix. Os espectadores procuram muito por eles e os colocam no topo dos mais assistidos. Após esse sucesso, o streaming optou por adaptar animes populares e até agora tem sido bem-sucedido. Entre os seus sucessos mais recentes estão ‘One Piece’ e ‘Parasyte: The Grey’.

Em maio de 2024, Netflix apostou em ‘Golden Kamuy’, um filme japonês que se passa no início do século XX, na fronteira de Hokkaido, e segue um veterano de guerra e uma garota da tribo ainu, que competem contra marginais e militares para encontrar um tesouro cujo mapa está tatuado em fugitivos.

O filme escrito por Tsutomu Kuwoira foi lançado nos cinemas do Japão em 19 de janeiro de 2024 e é baseado na série de mangá escrita e ilustrada por Satoru Noda.

O mangá publicado pela Weekly Young Jump, de 21 de agosto de 2014 a 28 de abril de 2022, ganhou o nono prêmio Taisho.

Um veterano de guerra em busca de ouro

‘Golden Kamuy’ narra a história de Saichi Sugimoto, um veterano da guerra russo-japonesa conhecido como ‘o imortal’ por suas habilidades de combate.

Na sua busca pelo tesouro roubado da tribo Ainu, ele embarca em uma emocionante aventura pela terra de Hokkaido, no norte do Japão.

Sugimoto é atacado por um urso-pardo selvagem e salvo por uma garota Ainu chamada Asirpa, cujo pai foi assassinado pelo homem que roubou o ouro.

Sugimoto, que quer encontrar ouro, e Asirpa, que busca vingar seu pai, decidem formar uma equipe.

Outro homem também está atrás do tesouro: Tokushiro Tsurumi, primeiro tenente da 7ª Divisão do Exército Imperial Japonês. Ele planeja conquistar Hokkaido para o bem de seus soldados que arriscaram suas vidas na guerra mas não foram recompensados, e precisa do ouro para financiar seus objetivos militares.

‘Golden Kamuy’ estreou na Netflix no domingo, 19 de maio, então para os amantes de filmes japoneses, este fim de semana será a hora de ficar no sofá para apreciar esta produção.