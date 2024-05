Não é no Vídeo Show, mas Eliana substitui famosa em programa de sucesso

Na Globo, Eliana pode trabalhar com o marido no The Masked Singer Brasil

A contratação de Eliana pela Globo já virou uma verdadeira novela. Depois do Saia Justo, no GNT, e do retorno do Vídeo Show, a ex-SBT pode substituir Ivete Sangalo no The Masked Singer Brasil.

O programa de sucesso volta para a programação da emissora em 2025. Mas, Eliana só deve ser anunciada como a nova contratada da Globo no segundo semestre, quando já não terá mais vínculo com o canal de Silvio Santos.

Segundo informações do site Notícias da TV, a proposta de Eliana no comando da competição The Masked Singer Brasil surge depois que Ivete resolveu não renovar o seu contrato com a Globo.

Globo descarta colocar Eliana para apresentar novo Vídeo Show e projeto continua em segredo (Reprodução/SBT)

Agora, Veveta pretende focar na família e também na carreira musical. Aliás, esta foi outra novela da semana, que também envolveu a cantora Ludmilla.

Voltando ao The Masked Singer Brasil, que está na Globo desde 2022. Caso Eliana aceite a proposta, a famosa vai trabalhar ao lado do marido, Adriano Ricco, que é diretor do formato no Brasil.

Porém, segundo o código de ética da emissora, um casal não deve trabalhar no mesmo departamento quando uma das partes ocupar posição de chefia.

Ivete Sangalo pode deixar carreira como apresentadora no passado e não renovar seu contrato com a Globo (Maurício Fidalgo/Globo)

Mas, segundo o Notícias da TV, a Globo pode abrir uma exceção para ter Eliana no casting:”É possível abrir exceções. O entretenimento é menos rígido com essa regra do que o jornalismo”, comenta o site.

Vale lembrar que o The Masked Singer Brasil, que ainda não tem uma data certa na programação da Globo, é uma criação da produtora Endemol Shine e se transformou, antes de chegar por aqui, em um sucesso em países como Estados Unidos e Coreia do Sul.

Além disso, tudo só será definido depois que Eliana assinar o seu contrato milionário com a Globo. Mas tudo deve acontecer em junho, após sua saída definitiva da emissora de Silvio Santos.