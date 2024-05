J.Lo reafirma em coletiva de imprensa do Atlas por que é uma das mulheres mais poderosas

Jennifer Lopez, Simu Liu e Brad Peyton em conferência de imprensa na Cidade do México

Jennifer López não precisa de apresentações, mas com ‘Atlas’ mostra um novo lado que a impulsiona para o sucesso em um gênero até então não explorado por ela.

Em sua passagem pela Cidade do México como parte da turnê promocional do filme, a atriz, juntamente com Simu Liu e o diretor Brad Peyton, ofereceu uma conferência de imprensa na qual falaram sobre os desafios que enfrentaram, bem como o poder feminino representado por um personagem como Atlas.

No filme, que chega à Netflix em 24 de maio, Jennifer López interpreta o papel de Atlas Shepherd, uma analista de dados habilidosa que reside em um futuro onde um grupo de robôs, liderados por Harlan, o primeiro terrorista de IA do mundo (interpretado por Simu Liu), se rebelou contra a humanidade. Atlas, que carrega um trauma inexplicável relacionado a essa tecnologia, é recrutada para localizar Harlan, o que a leva a usar um traje mecânico controlado por um programa de IA chamado Smith (com a voz de Gregory James Cohan).

A atriz revelou que se inspirou em outras mulheres que assumiram papéis em filmes de ação e ficção científica como Linda Hamilton em 'O Exterminador do Futuro 2' e Sigourney Weaver em 'Alien', que, depois de vê-las na tela, a fizeram pensar "eu quero ser ela um dia".

A Nueva Mujer conseguiu perguntar a Jennifer Lopez como ela conseguiu se conectar com uma história que mistura ficção e ação, ao mesmo tempo em que possui um núcleo emocional profundo que é vivido através da complexidade de Atlas.

"Quero dizer que é como qualquer coisa que você aborda como atriz. Você tenta encontrar semelhanças com coisas pelas quais passou e que tem em sua própria vida, mas também sua imaginação, especialmente em um filme como este em que há muitas telas verdes. Sua imaginação tem que ficar louca e isso é uma grande parte de ser ator", sentenciou Lopez.

“Acho que com o Atlas havia partes dela que eram semelhantes a mim, ela é motivada, forte, focada, apaixonada e depois havia partes dela que eram muito diferentes. Eu mostro o que sinto e ela é muito reservada e não queria que ninguém entrasse lá. De certa forma, procurei tirar proveito da minha própria vida a partir de diferentes relacionamentos e diferentes situações pelas quais estou passando”.

Nisso, o diretor Brad Pyeton acrescentou que Jennifer é uma mulher de grandes virtudes, começando pelo fato de que não muitos atores estariam dispostos a fazer o que ela fez durante as filmagens. "Você tem muitas virtudes, mas a coragem é provavelmente a que mais se destaca no sentido de que você se enfiou em um traje robótico por 7 semanas e muitos atores não se sentiriam confortáveis nessa situação. Mas eu acredito que quando você sai na frente de estádios lotados sendo a protagonista, simplesmente sai e diz: 'Sim, eu posso fazer isso'", disse.

"Sim, foi como estar no palco sozinha por 6 ou 7 semanas", respondeu a atriz entre risos. "Foi uma experiência estranha. Acho que muitos atores diriam o mesmo. Quero dizer, interpretar esse tipo de papel em que você está sozinha e ter que imaginar tudo isso é um desafio".

Lopez reiterou que as mulheres sempre estiveram salvando o mundo e que Atlas é um grande personagem por toda a dureza que ele mostra desde o início e é "o que você tem que ser para ser uma mulher". "Ela vive cercada por homens e ninguém quer ouvi-la e essa é a experiência que as mulheres têm o tempo todo e eu posso entender e me identificar com isso".

“Jennifer Lopez é a chefe”

Mesmo assim, Jennifer Lopez foi colocada em xeque ao ser questionada diretamente sobre Ben Affleck e os rumores de divórcio que os têm perseguido nos últimos dias. Sem hesitar, Simu Liu interveio para lembrar a todos quem é Jennifer Lopez e por que ela é uma das mulheres mais poderosas da indústria.

“Apenas quero acrescentar uma coisa. Jen é produtora deste filme e a razão pela qual Sterling e eu estamos aqui é porque importa para Jen, importa-se com a questão da representação e da diversidade. Ela é a chefe, é uma incrível criativa e um ícone e acho que é por isso que devemos celebrá-la hoje”, declarou o ator.

A ‘Diva do Bronx’ nunca teve medo de experimentar em sua carreira. Desde o início de sua trajetória na indústria do entretenimento, ela demonstrou uma versatilidade única ao explorar diferentes gêneros musicais, brilhar nas telas de cinema e se destacar no mundo da moda. Sua determinação em se reinventar constantemente e desafiar os limites de seu próprio talento a tornaram um ícone cultural e um modelo a ser seguido por muitos.