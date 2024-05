Esta é a série coreana que os fãs esperaram por 3 anos e finalmente tem data de estreia

Nos últimos anos, as séries coreanas, conhecidas como K-dramas, têm capturado a atenção de audiências internacionais graças à sua presença em plataformas de streaming como Netflix, onde hoje é possível encontrar os melhores títulos quase simultaneamente ao seu lançamento na Coreia.

ANÚNCIO

Esta tendência não só reflete o crescente interesse pela cultura sul-coreana, mas também o sucesso da indústria do entretenimento da Coreia do Sul em oferecer conteúdo de alta qualidade e atrativo universal.

Os K-dramas abrangem uma ampla gama de gêneros, desde romance e comédia até thriller e ficção científica, diversidade que permite que haja algo para todos os gostos e que atrai um público variado.

É assim que dentro deste amplo catálogo existe uma série coreana que se tornou uma das mais vistas de todos os tempos na plataforma: ‘Round 6’.

O ator Park Hae-soo solta suspiros entre os fãs de dorama Netflix (Netflix)

Uma série que marcou um ponto de virada para a indústria do entretenimento

Desde o seu lançamento em setembro de 2021, “Round 6″ tornou-se um fenômeno cultural global. Criada por Hwang Dong-hyuk e distribuída pela Netflix, a simples premissa de 456 pessoas endividadas

E desesperadas que terminam envolvidas em uma competição mortal que envolve uma série de jogos infantis, serviu como um gancho perfeito para aguardar ansiosamente um novo episódio a cada semana.

Com o final, a Netflix anunciou uma segunda temporada sem data de produção ou lançamento. Em 2023, foi anunciado que a temporada já era um fato e é só agora que já tem uma data, ou pelo menos mês de lançamento.

ANÚNCIO

A série coreana é uma das de maior sucesso na plataforma Netflix (Netflix)

Quando chega a segunda temporada de ‘Round 6′ na Netflix?

Durante uma entrevista recente com Business Insider, Lee Jung-jae confirmou que a segunda temporada de ‘Round 6′ está programada para ser lançada em dezembro deste ano.

O anúncio coincide com comentários anteriores do diretor executivo da Netflix, Ted Sarandos, que enfatizou o compromisso da empresa em lançar a próxima temporada da popular série até o final de 2024, de acordo com um relatório do Screenrant. Os fãs do programa podem agora esperar mergulhar novamente no intenso e emocionante mundo de ‘Round 6′ bem a tempo da temporada de Natal.

A série coreana é uma das de maior sucesso na plataforma Netflix (Netflix)

Isto é o que se sabe sobre a história e o elenco

Embora ainda não tenhamos uma trama ou pelo menos pistas do que acontecerá com Gi-hun, personagem de Lee Jung-jae, espera-se que a nova temporada seja mais um grande sucesso com uma grande quantidade de caras novas ao lado do elenco existente, como Lee Byung-hun, Gong Yoo e Wi Ha-joon, além de novos membros do elenco que incluem Im Si-wan, Kang Ha-neul, Lee Jin-wook, Park Sung-hoon, Park Gyu-young, Jo Yu-ri e o ex-membro do BIGTANG TOP.

É importante lembrar que, na primeira entrega, Seong Gi-hun (Lee Jung-jae) já havia escapado da morte iminente e conseguido voltar para casa com o grande prêmio. No entanto, no final do último episódio, vemos ele aceitar o desafio mais uma vez.

Enquanto Lee Jung-jae aguarda para retornar como Seong Gi-hun, ele tem trabalhado muito. A série o levou a ganhar um Primetime Emmy e uma indicação ao Globo de Ouro, e desde então ele tem colhido vários sucessos.