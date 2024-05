Em recuperação progressiva, Tony Ramos sai da cama e começa fisioterapia

O ator Tony Ramos, de 75 anos, começou a fazer fisioterapia. Apresentando uma recuperação progressiva, desde a última cirurgia no domingo(19), o ator pode receber alta hospitalar a qualquer momento.

Segundo informações do jornalista Lauro Jardim, do O Globo, oator Tony Ramos pode deixar o Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (24).

Lúcido e com estado de saúde estável, de acordo com o último boletim emitido pela equipe médica, Tony Ramos teve alta do Centro de Tratamento Intensivo (CTI) nesta quarta-feira (22) e agora segue em observação no quarto.

Internado desde a última quinta-feira (16), o ator de 75 anos fez duas cirurgias para conter uma hemorragia cerebral e sua recuperação é vista como positiva pelo médico Paulo Niemeyer.

Após deixar o CTI, Tony Ramos pode receber alta hospitalar nesta sexta-feira (24) e seguir com sua recuperação em casa (Divulgação/Globo)

Durante o tempo que ficou no CTI, o ator que interpretou o vilão da novela Terra e Paixão permaneceu lúcido e mantendo sua alimentação, porém ele não pôde se levantar da cama por causa do tratamento.

No Encontro com Patrícia Poeta (Globo), Lidiane Barbosa, esposa de Tony Ramos, disse aos fãs que o veterano das novelas respirava normalmente, mas precisava ficar deitado na horizontal para que tudo ocorresse muito bem.

“Graças a Deus, ele está lúcido. Só não pode sair da cama porque tem que ficar deitado, horizontalmente, para voltar a andar”, detalhou a esposa sobre a recuperação do ator.

As duas cirurgias delicadas de Tony Ramos

Logo que chegou ao hospital, na última quinta-feira (16), Tony Ramos foi levado ao centro cirúrgico para realizar uma cirurgia de drenagem de hematoma subdural.

Tony Ramos foi submetido a uma nova cirurgia no domingo, após o surgimento de novos hematomas intracranianos (Reprodução/Globo)

A operação de urgência no cérebro do ator foi considerada um sucesso pelo médico Paulo Niemeyer. Segundo o jornal O Globo, o procedimento médico serviu para estancar um sangramento intracraniano, que pode ter sido provocado por uma ruptura de um vaso sanguíneo no cérebro.

No domingo (19), Tony Ramos voltou à mesa de cirurgia. Desta vez, o médico Paulo Niemeyer focou em alguns hematomas intracranianos.

O boletim médico informou que Tony Ramos estava “acordado e respirando sem o auxílio de aparelhos”, mas que a cirurgia foi necessária ao detectar distúrbios de coagulação, que foram responsáveis por formar os novos acúmulos de sangue na cabeça.