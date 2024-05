‘Atlas’: quem é quem no novo filme de Jennifer Lopez para a Netflix

Jennifer Lopez aceitou um dos desafios mais significativos de sua bem-sucedida carreira artística ao assumir o papel principal em ‘Atlas’, o novo filme de ficção científica da plataforma Netflix.

A superestrela demonstrará suas habilidades dentro do gênero interpretando Atlas Shepherd, uma analista governamental brilhante, mas misantropo, que desconfia da inteligência artificial (IA).

No entanto, quando uma missão ao distante planeta GR39 para capturar um robô renegado com quem compartilha um passado se complica, Atlas terá que confiar na tecnologia para salvar a humanidade.

“Estava em um nível de adrenalina de 150 todos os dias. Era como fazer um show solo”, disse Lopez à Netflix sobre sua experiência durante as filmagens deste longa-metragem.

Atlas Jennifer Lopez (Cortesía de Netflix © 2024)

A maior parte estava dentro de uma armadura que mantinha seu papel vivo. "Você está aí, sozinha, imaginando tudo porque tudo é tela verde: não havia um estúdio que servisse de base", disse.

No entanto, com o tempo, ela se adaptou ao desafiador contexto. “Me sinto muito confortável com meu corpo porque comecei como dançarina e muito do que essa experiência envolveu foi coreografia”, explicou.

“Uma vez que você tem os ritmos da cena, há um ritmo e só tive que colocar toda a minha imaginação, toda a minha emoção, todas as minhas experiências passadas e instintos viscerais nisso”, acrescentou.

No entanto, a famosa artista não atuou sozinha nesta produção futurista ambientada no espaço exterior, mas sim foi perfeitamente acompanhada por um elenco diversificado de atores.

Quem são os atores de Atlas, o novo filme de JLo para a Netflix?

Você quer saber quem faz parte do elenco do projeto, além de sua famosíssima protagonista? Continue lendo para conhecer os atores principais deste filme do gigante.

Simu Liu é Harlan

O ator de filmes como Shang-Chi e a ‘Lenda dos Dez Anéis’ e ‘Barbie’ brilha na pele do vilão Harlan, um robô irmão de Atlas e o primeiro terrorista de IA, que vive no planeta GR39.

Liu comentou à Netflix sobre o papel: “Foi criado por uma cientista brilhante para ser um protetor da humanidade, mas infelizmente, você sabe como algumas coisas são”.

Simu Liu é Harlan em Atlas Netflix (Cortesía de Netflix © 2024)

Sterling K. Brown é o coronel Banks

O ator de filmes como ‘American Fiction’ e ‘Black Panther’ interpreta o coronel Banks, o comandante da missão para o GR39 e quem aceita Atlas na viagem, mas sem levar muito em consideração a sua opinião.

"Banks trabalha dentro desses trajes de arco com os quais você precisa se fundir através de uma neurosincronização para que você seja metade máquina, metade homem...", avançou Brown para a Netflix.

Sterling K. Brown é o coronel Banks em Atlas Netflix (Cortesía de Netflix © 2024)

Gregory James Cohan é Smith

O artista de ‘American Horror Stories’ e ‘9-1-1: Lone Sta’ interpreta Smith, o parceiro de IA de Atlas, que só aparece no filme como a voz do traje mecânico em que ela está presa.

"Greg veio, leu o roteiro inteiro do filme, e quanto mais o ouvíamos interpretar Smith, mais percebíamos que ele era perfeito para o papel", comentou o diretor Brad Peyton à Netflix sobre seu elenco.

Gregory James Cohan da voz a Smith em Atlas Netflix (Cortesía de Netflix © 2024)

Abraham Popoola é Casca Vix

O intérprete que vimos em ‘Cruella’, ‘Andor’ ou ‘The Marvels’ personifica Casca Vix, um dos soldados de IA mais importantes do temível exército de Harlan. Sua captura no início do filme é crucial.

Abraham Popoola como Casca Vix y Simu Liu como Harlan em Atlas Netflix (Cortesía de Netflix © 2024)

Lana Parrilla é Val Shepherd

A atriz que o público conhece por sua atuação em séries como ‘Once Upon’ a ‘Time’ e ‘NYPD Blue’ vestiu os sapatos de Val Shepherd, mãe de Atlas e criadora de Harlan.

Mark Strong é o general Boothe

O ator de filmes como ‘The Imitation Game’ ou ‘Murder Mystery 2′ interpretou o general Boothe, um oficial encarregado de levar a missão de Harlan para Atlas no filme da Netflix.

A audiência poderá ver todos esses atores em ação quando Atlas finalmente estrear na Netflix nesta sexta-feira, 24 de maio de 2024.