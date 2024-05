Anitta participa de RuPaul’s Drag Race e não poupa elogios à Pabllo e Gloria Groove

A participação de Anitta no reality show RuPaul’s Drag Race All Stars 9 segue dando o que falar. Convidada para ser jurada da atração, a cantora fez questão de ressaltar duas Queens que fazem sucesso em terras brasileiras. Segundo a CNN Brasil, Anitta não poupou elogios à Pabllo e Gloria Groove.

Conforme a publicação, o episódio estreou nesta sexta-feira, dia 24 de maio. Durante sua participação, Anitta conversou com as Queens e citou que duas das drags mais conhecidas do país fazem muito sucesso na música.

Em conversa, ela disse: “Minha família é obcecada por Gloria Groove e Pabllo Vittar. No Brasil, as drag queens são cantoras conhecidas. Pabllo foi a primeira que teve destaque, nós fizemos músicas juntas”. Ela ainda revelou que já chegou a se apresentar com as cantoras e que fica admirada ao vê-las no palco.

Assista abaixo o momento em que Anitta fala de Pabllo Vittar e Gloria Groove durante sua participação:

Participação aguardada

A presença de Anitta na atração já era aguardada desde a divulgação do primeiro trailer da nova temporada de RuPaul’s Drag Race All Stars. No vídeo, a cantora era vista fazendo um rápido comentário como jurada em um dos episódios do reality show.

O programa é uma competição entre as Queens que já passaram pelo RuPaul’s Drag Race e que tentam novamente conquistar a coroa, uma premiação de 200 mil dólares e sua foto no Hall da Fama das Drag Queens. Nesta temporada, em especial, o prêmio será destinado a uma instituição de caridade à escolha da vencedora da temporada.

Para a temporada 9 de RuPaul’s Drag Race All Stars, retornaram ao reality nomes como: Nina West, Angeria Paris VanMichaels, Jorgeous, Plastique Tiara, Roxxxy Andrews, Vanessa Vanjie e Gottmik.