A vida secreta da princesa da Espanha, Leonor: isto é o que a princesa faz quando ninguém a vê

Desde que completou a maioridade e entrou para a Academia Geral Militar de Zaragoza, são cada vez mais as atividades que a princesa das Astúrias realiza em privado e desfruta como qualquer pessoa da sua idade, longe do alcance dos fotógrafos. A princesa Leonor está no momento certo para conhecer o mundo, viver experiências, sentir-se livre e seus pais, Felipe VI e Letizia, confiam plenamente nela.

A princesa Leonor está desfrutando das liberdades que tem em Zaragoza

Este curso está muito integrado no seu novo círculo de amizades em Zaragoza, com os novos cadetes da sua promoção, e além de aproveitar os dias livres para voltar para casa, também faz outros planos, como a viagem secreta que fez a Nova Iorque, onde poderia ter reencontrado um antigo amigo do internato no País de Gales.

Rainha Letizia e princesa Leonor Getty Images (Getty Images)

De acordo com informações do site Hola, estas foram umas férias para a princesa Leonor, uma aventura. Ela também dá umas escapadas do quartel quando tem tempo livre. Na primeira vez, ela visitou o bar El Tuno, onde almoçou com seus amigos. Trata-se de um local mais frequentado pelos jovens que realizam a formação militar.

Leonor de Borbón passa seus dias de folga com seus amigos

A jovem princesa está se envolvendo em planos e escapadas, mas também foi vista com amigas no terraço do Murray's Tavern. Aqui, ela pagou sua parte em dinheiro, algo que seus pais a ensinaram.

A festa surpresa do seu aniversário

Em sua rota pela capital e após a celebração de seu 18º aniversário no Palácio do Pardo, Leonor teve uma festa surpresa de seus amigos no La General, em uma sala privada do restaurante Panzeer Grill, na área da avenida de Goya em Zaragoza.

Princesa Leonor Getty Images (Paolo Blocco/Getty Images)

Recentemente, e na companhia de seus pais, ele desfrutou de um jantar com os colegas de promoção militar do rei Felipe VI. Uma saída privada que ocorreu nos primeiros dias de maio em um local especializado em grandes eventos chamado Aura, às margens do Ebro e com a basílica do Pilar ao fundo.