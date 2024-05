URGENTE! Morte de Matthew Perry, de ‘Friends’, está sob investigação

Muitos acreditam que a investigação sobre a morte do ator Matthew Perry foi encerrada após ser comprovado que sua morte foi acidental devido ao excesso de ketamina, mas a verdade é que as investigações continuam para determinar quem forneceu a dose mortal ao artista de 54 anos.

O famoso ator foi encontrado morto em 28 de outubro de 2023 na banheira de hidromassagem de sua casa em Pacific Palisades, Los Angeles. Os exames forenses revelaram uma dose letal de ketamina, que ele poderia estar consumindo já há uma semana antes de morrer.

Fontes revelaram ao TMZ que o Departamento de Polícia de Los Angeles e a Administração de Controle de Drogas estão investigando quem deu a ketamina ao artista, onde a obteve ou em que circunstâncias, o que poderia ajudar a determinar alguma linha ou rede de distribuição que esteja operando na área.

O meio citado indicou que as autoridades de segurança já entrevistaram várias pessoas em Hollywood com antecedentes de drogas e que o processo está em andamento há vários meses, mas não se sabe em que ponto estão as investigações. Embora os entrevistados não sejam aqueles que forneceram drogas a Matthew Perry, eles podem ajudar a descobrir uma possível rota de fornecimento de ketamina. No entanto, até o momento, não houve prisões relacionadas ao caso.

Matthew Perry e seu testamento

O assistente de Matthew Perry o encontrou morto. Depois de ser declarado sem sinais vitais no local, seu corpo foi levado para a Medicatura Forense, onde os estudos revelaram que, embora ele tivesse cetoconazol prescrito para depressão e ansiedade, a dose que ele tinha em seu organismo no momento da morte não era a recomendada pelo médico.

O Page Six informou que o memorável protagonista de ‘Friends’ deixou em seu testamento uma herança de aproximadamente um milhão de dólares, nomeando seus pais John Perry e Suzanne Morrison, sua meia-irmã Caitlin Morrison e sua ex-namorada, Rachel Dunn, como únicos herdeiros. Ele assinou o testamento em 2009 e nunca o modificou. Além disso, designou suas amigas Lisa Ferguson e Robin Ruzan como testamenteiras e nomeou o Alvey Singer Living Trust como executor do testamento.