Universal Orlando abre loja com filmes clássicos fazendo parte das novas experiências do destino

Universal Orlando abre a 'Tribute Store' com filmes clássicos que fazem parte das novas experiências do destino

A partir de 24 de maio, os visitantes do Universal Orlando Resort poderão redescobrir alguns de seus favoritos memórias de Os Caça-Fantasmas, De Volta para o Futuro, E.T. O Extraterrestre, Tubarão e Shrek enquanto fazem compras na nova Summer Tribute Store. Baseada em alguns dos filmes icônicos apresentados nas novas experiências que serão inauguradas no Universal Orlando este ano, a loja convida, por tempo limitado, os visitantes a explorar um espaço temático dos anos 80 que celebra esses amados clássicos com acessórios especiais, locais para tirar fotos, mercadorias e muito mais.

ANÚNCIO

Localizada na área de Hollywood da Universal Studios Florida, a Summer Tribute Store deste ano levará os visitantes para ‘The Tribute Store Plaza’, um shopping dos anos 80 com três salas de imersão mega: a nostálgica locadora de vídeos Mega Video Rental, o fliperama retrô Mega Castle Arcade e o majestoso Tribute Theatre. Enquanto exploram a loja, os visitantes encontrarão vários espaços para fotos e easter eggs inspirados em personagens famosos e momentos de cada um dos filmes.

Cortesia Universal Orlando inaugura ‘Tribute Store’ com filmes clássicos que fazem parte das novas experiências do destino

A nova Tribute Store contará com uma grande variedade de novas coleções repletas de roupas, acessórios, artigos para casa e muito mais com temas de filmes, incluindo produtos coloridos de Shrek, uma linha inspirada em E.T., itens especiais de Caça-Fantasmas, elementos náuticos de Tubarão e muito mais. No futuro, a loja também terá novas varinhas de bolhas interativas inspiradas em Trolls da DreamWorks Animation, Minions da Illumination e Jurassic World da Universal Pictures e Amblin Entertainment, que incluem divertidas funcionalidades que permitem interagir entre si e com carros alegóricos específicos no Universal Mega Movie Parade quando for inaugurado em 3 de julho.