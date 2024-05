Sergio Hondjakoff, o ‘Cabeção’ de Malhação, volta à Globo após 10 anos

Dez anos após deixar a Rede Globo, Sergio Hondjakoff se emocionou ao voltar nos estúdios em que deu vida à Cabeção, um do personagens mais emblemáticos de ‘Malhação’.

Após realizar tratamento de dependência química e sóbrio há dois anos, Hondjakoff encontrou em sua visita nomes como Fred Mayrink, diretor da novela ‘Família É Tudo’, e atores como Lilia Cabral, Sophie Charlotte e Xamã.

“Foi bacana ver rostos familiares, que encontro desde a adolescência. Não pude conversar com todo mundo, foi um momento breve, mas foi muito bom”, relatou ele.

“É um lugar que faz parte da minha formação de caráter, um lugar que para mim é espiritual, porque desde a minha pré-adolescência que eu almejo ter bons trabalhos ali naquele ambiente. Passei grande parte da minha vida ali”, disse Sergio em entrevista à Revista Quem.

“De uns tempos para cá, por causa de todas as situações da minha vida, perdi a facilidade de chorar, mas sabia que quando entrasse nos Estúdios Globo novamente ia despertar essa emoção, e isso aconteceu. Meus olhos lacrimejaram, é um lugar muito especial para mim”.

Último trabalho na Globo

A última passagem de Hondjakoff pela Rede Globo foi em 2014, trabalhando por três meses no Video Show, programa que também não faz mais parte da grade da emissora.

Leticia Spiller volta às novelas em substituta de No Rancho Fundo na Globo

A atriz Letícia Spiller pode viver uma nova personagem em Tutti-Frutti, novela que vai substituir a trama No Rancho Fundo na Globo.

No entanto, ainda não há nenhuma informação envolvendo a personagem da atriz veterana que também esteve no elenco da novela O Sétimo Guardião (2018), sua última trama das 21 horas na emissora.

Porém, o desejo da autora Alessandra Poggi e da diretora artística Natália Grimberg, responsáveis pela novela, é que Letícia Spiller acerte um novo contrato com a Globo e confirme sua participação em breve.

Vale destacar que a próxima novela das 18 horas só estreia na programação da Globo em novembro, mas as preparações estão adiantadas nos bastidores do canal para que a trama inédita consiga manter a audiência conquistada pela história de No Rancho Fundo, que afastou o fracasso do remake de Elas por Elas.