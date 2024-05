Revelados os 7 erros no casamento de Felipe e Letizia que não serão cometidos quando a princesa Leonor se casar

Agora que o casamento entre Felipe e Letizia está sendo revivido, é possível questionar se a casa real espanhola tomou nota de tudo o que deu errado naquele 22 de maio de 2004, quando o príncipe de Astúrias levou ao altar uma noiva totalmente inesperada. Certamente Letizia fará valer seu próprio critério e ponto de vista para que o mesmo não aconteça com os casamentos de suas filhas, de acordo com informações do site Mujer Hoy.

Controle estrito do ambiente

É bem sabido que Felipe e Letizia, nem a casa real espanhola, tinham o controle necessário nos tempos que marcaram seu noivado e posterior casamento dos atuais monarcas. Tudo se acelerou a partir da filtragem da Telemadrid, que revelou o nome da noiva oficial do então príncipe das Astúrias.

Uma boa data para o casamento

Foi um dos maiores erros do casamento de Felipe e Letizia a escolha da data. No meio de maio, era previsível que choveria, até com raios. Além disso, um trovão coincidiu com a entrada da noiva na catedral de La Almudena.

Filas intermináveis para tudo

Como consequência das fortes chuvas, os convidados foram transferidos da Almudena para o Palácio Real de ônibus. Isso causou enormes filas para entrar na escadaria e também nos banheiros do palácio.

O difícil vestido da noiva

O vestido daquele dia era tão grande que Letizia teve que arrastar 160 metros de cauda que, praticamente, a sepultou. O estresse e as pressões jogaram contra e diminuíram ainda mais a já muito pequena silhueta da noiva. É necessário esperar que Leonor consiga encontrar um adequado para ela.

Os erros que não serão cometidos nos casamentos de Leonor e Sofia

Bom tratamento à família política

Sabe-se que Letizia esteve perto de romper o compromisso quando percebeu como o cerimonial tratava a sua família, relegada no cortejo nupcial. Por isso, foi um dos assuntos mais polêmicos do casamento. Por outro lado, Leonor não deverá sofrer esse tipo de situações com o atual código da monarquia espanhola.

Convidados que se comportam mal

Com mais de 1.200 convidados, as anedotas não podiam faltar. Uma delas é a popular briga entre Víctor Manuel de Saboya e Amadeo de Aosta. Além disso, já é um clássico nas bodas de Felipe e Letizia a grande ressaca de Ernesto de Hannover, que se ausentou da cerimônia.

A negatividade de uma consorte ‘flor’

É a grande lição do compromisso, tanto no casamento quanto na primeira década de casamento entre Felipe e Letizia: não se pode esperar que uma rainha consorte se torne um zero à esquerda. Ou, como reconheceu Mabel Galaz, jornalista especializada em Casa Real e autora da biografia da rainha, “um vaso de flores”.