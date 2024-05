“Parecem indigentes”, os looks simples e informais de Katie Holmes e Suri Cruise

Katie Holmes é uma das atrizes mais famosas de Hollywood, também considerada uma grande modelo, e sem dúvida, sua filha Suri Cruise, fruto de seu relacionamento com Tom Cruise, herdou sua beleza.

A bela jovem já tem 18 anos e é uma verdadeira beleza, dizem que se parece com seus dois pais, especialmente com Tom, com quem não tem muito contato há anos.

Katie é conhecida por seus visuais modernos, elegantes e jovens, mas recentemente foi vista com sua filha Suri passeando pelas ruas de Nova York, e seus visuais não agradaram.

Os looks de Katie Holmes e Suri Cruise pelos quais dizem que parecem “indigentes”

Enquanto Katie Holmes e sua filha Suri Cruise estavam passeando juntas, a atriz usava um par de jeans largos, um suéter de gola alta bege e um maxi casaco na mesma cor, completando o look com tênis pretos.

A famosa estava sem make e exibia o seu cabelo ao natural. Por sua vez, sua filha Suri usava jeans largos, com uma t-shirt branca e uma jaqueta oversized jeans com sapatos castanhos e o cabelo apanhado.

Embora parecessem muito confortáveis e naturais, as duas receberam duras críticas, sendo afirmado que não pareciam nada fashion e até pareciam "indigentes".

“Eles parecem sem lar!”, “Parece que foram até o lixo e pegaram as coisas mais sujas e amassadas para vestir antes de sair”, “não entendo como elas, com tanto dinheiro, se vestem tão mal”, “até eu me visto melhor do que elas”, “O que aconteceu com a Katie?”, “Elas são bonitas, mas usam roupas terríveis!”, e “O que é aquela roupa horrível e grande? Parece que estão usando um saco de brim azul”, foram algumas das reações nas redes.

Tanto a Katie como a Suri gostam de usar looks jeans, deixando claro que esse é o seu estilo e o fato de terem dinheiro não significa que precisam sempre se vestir luxuosamente, mostrando assim a sua simplicidade e autenticidade.