O que é ozempic, o medicamento que supostamente JLo está tomando para perder peso

Jennifer López surpreendeu com a quantidade de peso que perdeu e até causou preocupação.

ANÚNCIO

Muitos afirmam que ela parece assim devido à crise que está vivendo com seu marido, Ben Affleck, e seu suposto divórcio, mas outros suspeitam que seja devido ao ozempic, um medicamento usado para tratar diabetes tipo 2.

Ozempic é um medicamento para adultos com diabetes tipo 2, que melhora o nível de açúcar no sangue e, embora não seja para emagrecer, ajuda a perder peso rapidamente.

Trata-se de uma solução injetável em caneta ‘pré-carregada’ que faz perder peso, por isso muitas pessoas não diabéticas a usam, e poderia ser o caso de Jennifer Lopez, ou pelo menos é o que dizem os usuários nas redes sociais.

No entanto, é perigoso usá-lo para este fim, pois, embora diminua o apetite, ao dar a sensação de estar sempre cheio, pode causar náuseas, vômitos, diarreia e constipação.

Além disso, o aspecto que ele dá não é o mais saudável, pois faz parecer mais envelhecido, já que a flacidez e a perda de volume facial aparecem, algo que afirmam estar acontecendo com a famosa.

"A diminuição abrupta e significativa da gordura facial pode acentuar as linhas de expressão, as maçãs do rosto e também provocar um afundamento nas bochechas. Em última análise, em alguns casos, pode conferir um aspecto mais envelhecido", explicou a doutora Celia Gonzalo, que é médica especialista em Endocrinologia e Nutrição no Neolife Medical Group para a revista S Moda.

Por isso, muitos suspeitam que JLo está usando e abusando deste medicamento para parecer tão magra, mais do que nunca em sua carreira, e não apenas ela, também outros famosos como Kelly Osbourne, Tracy Morgan, Christina Aguilera e Amy Schumer.