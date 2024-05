O presente que William teria dado à sua suposta amante na noite de São Valentim

No passado dia 12 de maio, a suposta amante do príncipe William, Rose Hanbury, reapareceu perante o público durante o encerramento do Badminton Horse Trials, um evento que reuniu alguns dos melhores cavaleiros do mundo. No entanto, por si só, não é uma notícia, mas a marquesa de Cholmondeley foi vista neste evento a conversar com a rainha Camila Parker.

Uma nova polêmica envolve o príncipe William

De acordo com o que foi revelado pela imprensa internacional, a esposa de David Cholmondeley foi ao hipódromo como espectadora ao lado de Peter Phillips, irmão de Zara Tindall, e suas duas filhas.

Além disso, entre outros detalhes, destacou o fato de que a marquesa foi vista com um novo visual com cachos, o que de alguma forma poderia significar que ela virou a página e está determinada a deixar para trás os rumores sobre seu suposto caso com o príncipe William, que supostamente teria lhe presenteado com um luxuoso presente, o qual teria desencadeado o escândalo sobre sua infidelidade, conforme revela o site Vanidades.

Qual foi o presente que o príncipe William teria dado a Rose Hanbury em 2019?

O reaparecimento de Rose Hanbury trouxe de volta uma história do passado, que remonta ao ano de 2019, quando surgiram rumores sobre um suposto relacionamento da aristocrata com o herdeiro do trono britânico.

De acordo com informações do jornal The Independent, foi no Dia dos Namorados daquele ano que o príncipe William e Rose Hanbury passaram a noite juntos em um restaurante, onde o herdeiro ao trono presenteou Rose com um luxuoso colar de pérolas. Um rumor que nunca foi confirmado, mas que também não foi negado na época por nenhuma das partes.