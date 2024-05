O ator The Rock está irreconhecível na divulgação de seu próximo filme ‘The Smashing Machine’

Dwayne Johnson está quase irreconhecível em sua primeira aparição no personagem de seu próximo drama com a A24, ‘The Smashing Machine’. O filme, dirigido por Benny Safdie e co-estrelado por Emily Blunt, apresenta Johnson no papel do lendário lutador de MMA Mark Kerr, que lutou contra o vício e problemas conjugais enquanto se tornava um ícone do esporte.

ANÚNCIO

Blunt interpreta Dawn Staples, a esposa de Kerr. O filme está atualmente em produção. Embora Johnson mostre sua habitual musculatura em ‘The Smashing Machine’, ele também parece estar usando próteses faciais que ajudam a transformá-lo na lenda do MMA. Kerr foi duas vezes campeão do torneio peso pesado do UFC e vencedor do torneio do Campeonato Mundial Vale Tudo.

Dwayne Johnson como nunca antes visto em ‘The Smashing Machine’

Este filme marca a estreia na direção solo de Benny Safdie, conhecido por seu trabalho ao lado de seu irmão Josh em sucessos independentes da A24 como ‘Good Time’ e ‘Diamante Bruto’. Johnson e Safdie se envolveram no projeto pela primeira vez em 2019, mas a pandemia colocou o filme em pausa.

Anos depois, Johnson e Blunt retomaram a ideia após uma conversa telefônica em que Blunt sugeriu que Johnson fizesse esse filme depois de assistir ao documentário de 2002 ‘The Smashing Machine: A Vida e os Tempos do Lutador Extremo Mark Kerr’.

Johnson expressou à Variety que se sentiu atraído por ‘The Smashing Machine’ porque Benny Safdie busca criar histórias cruas e reais, com personagens autênticos e cativantes. “Estou num ponto da minha carreira em que quero desafiar-me de formas que não fiz no passado. Quero fazer filmes que importem, que explorem a humanidade e a dor”, disse Johnson.

A24 está se preparando para o lançamento de ‘The Smashing Machine’

A produção de ‘The Smashing Machine’ é uma colaboração entre a Seven Bucks Productions de Johnson e Dany Garcia, a empresa de Safdie, Out for the Count, Eli Bush e David Koplan. A24 ainda não anunciou uma data de lançamento para o filme. A primeira olhada em ‘The Smashing Machine’ revela Johnson sem suas tatuagens e com cabelos espessos.

Na imagem, também aparece Blunt como Dawn Staples, oferecendo uma perspectiva sobre o relacionamento tumultuoso e caótico que compartilhava com Kerr. A transformação de Johnson em Kerr é um marco em sua filmografia, marcando sua estreia no cinema independente com a A24.